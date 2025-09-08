Las gasolineras sin trabajadores avanzan en la conquista de la Comunitat Valenciana

Detener el coche en la gasolinera, quitar el tapón del tanque de combustible, enchufar la manguera y pagar por el carburante repostado sin necesidad de tener interacción con otro ser humano. Ese procedimiento, sea la hora que sea, es cada vez más usual en las estaciones de servicio de la Comunitat Valenciana, que ven cómo el modelo desatendido -en el que el cliente hace todo el proceso sin supervisión de personal- prolifera por toda la geografía. Tanto es así que, según los datos facilitados a este diario tanto por la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio (Fedmes) como por las publicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), alrededor de una sexta parte -213 negocios- de las 1.300 gasolineras que se reparten por el territorio valenciano utilizan actualmente este modelo de negocio.

En concreto, de las 638 estaciones que hay en la provincia de Valencia, la CNMC apunta a que un 16,22 % -104 negocios- siguen el modelo desatendido, entendido este como que "no tienen ningún tipo de presencia física durante, al menos, la cuarta parte de su horario". Un porcentaje todavía mayor, del 17,87 % y equivalente a 82 de las 460 estaciones, hay en Alicante, mientras que Castellón tiene 27 de sus 202 gasolineras sin ese personal (un 14,49 % del total). Sobre su ubicación concreta, además, desde la federación explican que en un inicio, muchos de estos negocios de carburante se encontraban "en la periferia o en polígonos industriales". No obstante, en los últimos años, este modelo se ha ido "expandiendo también a zonas urbanas, lo que ha generado cierto malestar social, al sumarse a las ya existentes y ubicarse en zonas residenciales, cerca de colegios, etc."

Una tendencia al alza

Pero, más allá de la imagen actual, ¿cómo ha evolucionado esta realidad en los últimos años? Simplemente como una tendencia que, en mayor o menor medida, se encuentra al alza. Según muestra el organismo de la competencia, las 444 estaciones de servicio desatendidas que había en 2019 se han multiplicado por cuatro en 2025, llegando con ello a las 1.853 ubicaciones. La evolución en este periodo, a nivel valenciano, no se detalla. Sin embargo, la CNMC sí señala que Castellón es, desde 2020 y junto a Madrid, Pontevedra y Cádiz, una de las provincias en las que más se ha elevado el número de estas gasolineras. Un incremento -señala el organismo- que "no solo se debe a la apertura de nuevas estaciones desatendidas, sino también a la modificación del régimen de atención de instalaciones ya existentes hacia el modelo desatendido".

Y es que, como afirman desde Fedmes, este tipo de estaciones es "más común" en las libres -las que disponen de su propia marca y no venden obligatoriamente el combustible de una determinada empresa- y las 'low cost', negocios estos últimos que se han disparado recientemente -como "consecuencia de la liberalización del mercado que comenzó décadas atrás"- gracias a empresas como Plenergy y Ballenoil (comprada esta última en 2023 por Celsa-Moeve).

Sin otros servicios

Tras ese éxito y su proliferación, añaden desde la federación, está el hecho de que, "al no disponer de costes de personal, pueden ofrecer precios más bajos". A ello se suma además la falta de otros servicios -que no haya tiendas de conveniencia, por ejemplo, en las que comprar un snack- en esos mismos enclaves y que abarata sus gastos. Eso sí, recuerdan desde la CNMC, estos menores precios no vienen vinculados a una falta de "cumplimiento de las normas, de las condiciones de seguridad ni tampoco de la calidad del carburante".