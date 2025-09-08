Servicios Sociales
El Imserso arranca la nueva temporada de viajes con casi 7.500 plazas a 50 euros
Los viajes se comercializarán entre el 6 y 8 de octubre
EFE
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha empezado a enviar las cartas de acreditación para que los pensionistas puedan reservar sus viajes de la temporada 2025-2026, que se comercializará entre el 6 y 8 de octubre, y que este año cuenta con 7.447 plazas a 50 euros para los pensionistas con rentas más bajas.
En concreto, se reservan esas plazas para evitar que sean excluidos de esos viajes quienes reciben una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, que podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.
Otra de la novedades es que las personas usuarias podrán viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y a las islas.
A lo largo de septiembre, el Imserso enviará 2,8 millones de cartas explicando a los usuarios a partir de qué día pueden reservar sus viajes. La comercialización de los viajes comenzará el día 6 de octubre en Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Y el día 8 de octubre en el resto de las comunidades.
Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada.
- Un concejal de Moncada se enzarza en una pelea por insultos contra Pedro Sánchez durante una verbena
- De la UCO de la Guardia Civil a dejarlo todo para recorrer el mundo en caravana
- Eclipse en Valencia: la 'Luna de sangre' que se podrá ver hoy
- Todos los conciertos del Roig Arena confirmados hasta 2026
- El Roig Arena engrandece la leyenda de Nino Bravo
- La Comunitat Valenciana, en alerta naranja por tormentas con granizo este lunes
- Todas las fotos del gran estreno del Roig Arena
- La izquierda acelera la comparecencia de Mazón en el Congreso tras la nueva versión de Vilaplana