Innovación agraria: apuesta clave para sobrevivir

El sector de la agricultura sufre cada día las consecuencias del cambio climático acelerado, que está provocando, en un corto espacio de tiempo, importantes modificaciones en el comportamiento habitual del clima en el territorio valenciano. «Tenemos más sequías, más intensas y más prolongadas, lluvias torrenciales más devastadoras, mayor cantidad de pedriscos más extendidos en los meses del año, incremento de las temperaturas medias mensuales y, en general, más fenómenos extremos», apunta Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja). Con el impacto negativo que conlleva para el campo: pérdida de producción y rendimientos en las cosechas, alteración de los ciclos de cultivos, encarecimiento de los costes de producción, incremento de las plagas y enfermedades...

«Hay cultivos que ya están en riesgo de desaparecer, como la cereza, el bajocó o el garrofó; y se anticipa la recolección de campañas como la vendimia», añade Carles Peris, secretario general de La Unió Llauradora i Ramadera. Esto se traduce en una mayor exigencia agronómica para el productor y mucha incertidumbre. «Cada campaña es más difícil de poder planificar», reconoce Ricard Ballester, técnico agricultura ecológica y responsable de la digitalización del sector agrario y ganadero en La Unió Llauradora i Ramadera. «Unos niegan el cambio climático, nosotros lo sufrimos», reivindica Peris.

Jornada de DRONSafe en las parcelas de Ava-Asaja. / Ava-Asaja

Y, pese a ser uno de los grandes damnificados, el sector agrario europeo «tiene una incidencia muy baja en el desarrollo del cambio climático —defiende Aguado—, ya que restando a las emisiones las absorciones, el mundo agrario y forestal únicamente representa el 0,4 % de las emisiones netas de España». En este contexto, la innovación se convierte en una aliada imprescindible para hacer frente a los efectos del calentamiento global. «Sin innovación, la agricultura mediterránea tendrá serias dificultades para poder sobrevivir. Es la única vía para garantizar la viabilidad del sector», subraya Ballester.

Optimizar procesos y ganar eficiencia

La apuesta por la I+D+i agraria, además, no solamente busca conseguir «una agricultura mejor adaptada al cambio climático», sino que al mismo tiempo «contribuya a minimizar su impacto sobre el conjunto de la sociedad», indica Aguado. El objetivo es desarrollar e integrar en toda la cadena de producción tecnologías que permitan optimizar recursos y ganar en eficiencia.

Garantizar el suministro de agua, por ejemplo, es crucial para el futuro, por lo que utilizar sensores de suelo y de humedad para optimizar el riego puede ser clave. «Ava-Asaja también remarca la necesidad de una revisión profunda de las políticas hídricas que contemplen la construcción y modernización de más infraestructuras para aumentar el almacenamiento y la distribución de agua, así como una mayor apuesta por la reutilización del agua y la inversión en depuración», comparte Aguado. Otras medidas básicas son la digitalización y el uso de la robótica, los drones o las cámaras multiespectrales, para monitorizar y gestionar mejor las explotaciones agrícolas; la autorización de nuevas técnicas de edición genética (especialmente el CRISPR); el ensayo con nuevas técnicas de cultivo; o la investigación de nuevas variedades más resistentes al estrés hídrico y las temperaturas.

Tareas de innovación de La Unió en el Proyecto StrawMat, en las que acoplan a una recolectora herramientas para que pueda envasar paja del arroz a la vez que recolecta el cereal. / La Unió

Desde las dos grandes asociaciones que representan al sector en la Comunitat Valenciana, trabajan en distintas líneas para impulsar toda esta innovación y, sobre todo, asegurar su transferencia al campo valenciano, que se caracteriza por contar con un gran minifundismo —la superficie media por explotación no supera las seis hectáreas— y en el que más del 50 % de estas explotaciones están dirigidas por personas mayores de 65 años.

Los agricultores y agricultoras están dispuestos a la modernización, pero el acceso a la tecnología es desigual. Por eso, desde La Unió ponen el foco en la formación y el acompañamiento técnico. «Trabajamos en la digitalización y uso de nuevas herramientas, como el cuaderno digital, en la aplicación de tratamientos fitosanitarios con drones, en el manejo del riego con sensores y aplicaciones que ayudan a la toma de decisiones… También proporcionamos información sobre el kit digital y hemos creado un podcast, Agrodiàleg: tecnologia amb arrels, para acercar la tecnología de forma más amena. Queremos que la innovación no se quede en un concepto abstracto, sino que se pueda aplicar», cuenta Ballester.

Asimismo, La Unió trabaja conjuntamento con centros de investigación como el IVIA y participa en proyectos y grupos también a nivel supraautonómico y europeo. Entre ellos, detalla Ballester, el Proyecto Conserwa, para la implementación de prácticas de escarda agroecológicas; StrawMat, para el aprovechamiento industrial del residuo de la paja del arroz; Enerwine, para fomentar la transición hacia modelo agrovoltaico en la viticultura; o Difera, para el aprovechamiento del agua de las depuradoras en el riego.

Por su parte, Ava-Asaja destaca la puesta en marcha de la Finca Sinyent, el centro de experimentación agraria y de transferencia tecnológica al agricultor que desarrollan en Polinyà de Xúquer. «No cuenta con apenas antecedentes conocidos en el ámbito de las organizaciones agrarias europeas, y pretende complementar el trabajo que vienen realizando las administraciones y dar cumplida respuesta a las necesidades del sector agrario en un capítulo tan decisivo, en términos de futuro, como es la investigación y la innovación», explica Aguado.

Piloto del Proyecto Conserwa, que puso en marcha La Unió en Náquera. / La Unió

En su conjunto, son 32 hectáreas en las que se llevan a cabo todo tipo de ensayos, validaciones y proyectos de I+D+i agraria, para buscar soluciones a los problemas agrarios y después transferirlas al sector, siempre teniendo en cuenta que la adaptación al cambio climático sea también rentable a nivel económico y social. «Nuestras líneas básicas de actuación son: la eficiencia y optimización en riego y fertilización; la sanidad, mejora vegetal y mejores técnicas agronómicas; la salud y mejora del suelo; la valorización de restos y subproductos agrícolas en un entorno de economía circular y bioeconomía; y la digitalización y sensorización como eje transversal a todos los demás», matiza el presidente de Ava-Asaja.

Falta de recursos

Con todo, ambas entidades reclaman que todo el esfuerzo que hacen las y los agricultores vaya acompañado también por las administraciones. «Han de establecer medidas destinadas a lograr una actividad empresarial que compatibilice el respeto al medio ambiente con la rentabilidad», dice Aguado. Desde La Unió señalan que «hace falta democratizar el acceso a la innovación», ya que muchas de las explotaciones pequeñas y medianas «no pueden asumir la inversión inicial necesaria».

«Hay un enorme potencial para convertirnos en un referente en agricultura digital y sostenibile, pero para conseguirlo necesitamos que se genere un auténtico ecosistema de innovación rural, que integre agricultores, cooperativas, tecnologías, empresas y administraciones. Esto requiere un apoyo decidido de las administraciones, con una financiación estable para proyectos de digitalización e innovación, líneas de ayuda específicas para la adquisición de la tecnología. Han puesto fecha de caducidad al kit digital, el 31 de octubre, y nosotros queremos que continúe», asevera Ballester, quien también propone que se desarrollen «convenios con centros de investigación, se facilite el acceso a los datos, se cree un marco legislativo que impulse la innovación y no se frene con la burocracia». «Los agricultores están dispuestos a innovar, pero necesitan herramientas y apoyo», concluye.