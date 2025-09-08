Torre Oria se expande fuera de su territorio con la compra de la bodega riojana Berberana

Torre Oria ha dado un paso estratégico en su plan de crecimiento con la adquisición de Bodegas Berberana, una de las marcas más icónicas del vino español, con cerca de 150 años de historia. La operación incluye tanto la marca como los activos clave de la bodega ubicada en Fuenmayor (La Rioja). En 2023, Portobello Capital aadquirióuna participación minoritaria del 35 % en Bodegas Torre Oria. Entonces, los principales accionistas y directivos de la compañía vitivinícola, Eloy Bautista y Pablo Aranda, dieron entrada en el capital de la compañía al citado fondo para impulsar su crecimiento. Hace una década la bodega valenciana estuvo participada por Angels Capital.

Berberana, con más del 60% de su producción orientada a mercados exteriores y con alcance en más de 30 países, se convierte en una palanca clave para acelerar la proyección y expansión de Torre Oria. Asimismo, "la entrada en el grupo supondrá un impulso decisivo para Berberana en su desarrollo comercial sin perder la autenticidad que la ha definido durante generaciones", aseguran fuentes de ambas compañías.

Vinos elaborados por Berberana. / Levante-EMV

Según Eloy Bautista, CEO de Torre Oria, "la adquisición de Berberana es una gran noticia para ambas bodegas. No solo incorporamos al grupo una compañía con un enorme valor histórico y emocional, sino que se abren nuevas oportunidades de crecimiento para el conjunto del grupo. Nuestro objetivo es partir de un respeto total por el legado de Berberana para dar un nuevo impulso y proyección a esta bodega emblemática dentro de una estructura moderna, dinámica y centrada en las necesidades del consumidor”.

Proceso de integración

Durante los próximos meses se iniciará un proceso de integración "planificado y respetuoso", según fuentes de ambas compañías. A esto se unirá el respaldo técnico, operativo y estratégico de Torre Oria que dotará a la bodega de nuevas herramientas para consolidar su posicionamiento y fortalecer su competitividad en el mercado. Con esta operación, Torre Oria reafirma su visión de futuro y su apuesta por liderar una nueva etapa de consolidación y crecimiento en el sector vitivinícola español. Además de sinergias estratégicas, la adquisición generará importantes sinergias operativas: la integración de procesos logísticos y comerciales permitirá mejorar la agilidad operativa y optimizar los recursos, y asegurará una mayor competitividad a medio y largo plazo. Torre Oria ha sido asesorado en la operación por Baideko (asesor financiero). Fue fundada en 1897 por la familia Oria de Rueda e integrada en la DO Utiel‑Requena (también elaboradora de cava), es una bodega industrial con espíritu innovador cuya principal seña de identidad es la calidad.