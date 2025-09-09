Agricultura propone un plan sin presupuesto para la reconversión del sector citrícola

La Generalitat presenta un enésimo plan de reconversión citrícola de la Comunitat Valenciana, aunque de momento sin presupuesto definido por parte del Consell. Quiere afrontar los retos actuales y futuros que demanda el sector: paliar el envejecimiento de las plantaciones a través de la implantación de las variedades comerciales más demandadas, la posibilidad de introducir nuevos patrones del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) más resistentes a la sequía o mejor adaptados al cambio climático, así como la eliminación de los problemas derivados de la polinización cruzada (pinyolà) que se lleva arrastrando desde hace mucho tiempo.

Para ello, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha mantenido una reunión esta mañana con representantes de las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana. En el encuentro han participado el secretario autonómico, Vicente Tejedo; la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Àngels Ramón-Llín; el vicepresidente de AVA-Asaja y presidente de Intercitrus, Celestino Recatalá; el secretario general de la Unió Llauradora, Carles Perís; el secretario general de UPA, Ricardo Bayo; el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu; Manuel Alcayde, técnico de COAG; José Vicente Navarro, representante del grupo de cítricos de Cooperatives Agro-alimentàries; e Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos.

Abandono de campos

Hay que tener en cuenta que la superficie citrícola en 2024 era de 153.623 hectáreas. Sin embargo, en el año 2000, era de 191.551 hectáreas. Por tanto, en 25 años se han perdido 37.928 hectáreas; el 19,80%, es decir una quinta parte de la superficie citrícola de la Comunitat Valenciana. Paralelamente, las cifras indican que aproximadamente un 35% de la superficie citrícola valenciana tiene una edad superior a los 25 años y haría falta ese plan de reconversión para cubrir toda esta superficie, según constata un informe elaborado por la Unió Llauradora.

Un momento de la reunión en la sede de la Conselleria de Agricultura. / Levante-EMV

Esta organización considera imprescindible esta medida de apoyo, dotada con un presupuesto suficiente de al menos 2 millones de euros para este año y que a través de su iniciativa se presentó en forma de enmienda a los grupos parlamentarios de les Corts, para garantizar la viabilidad del sector citrícola valenciano y asegurar su adaptación a las exigencias del mercado. Con todo, mientras esta no fue aceptada, VOX y PP presentaron una enmienda de aproximación al presupuesto 2025 de Conselleria de Agricultura durante su tramitación en les Corts donde acordaron establecer una ayuda para subvencionar el cambio varietal citrícola y "dotado con una cantidad insuficiente de solo 300.000 euros", según Carles Peris.

En busca de rentabilidad

Al término del encuentro con los dirigentes del sector agrario, Barrachina ha subrayado que “la citricultura valenciana necesita un impulso decidido que garantice su rentabilidad, su competitividad en los mercados internacionales y la estabilidad de miles de familias que dependen de este cultivo”. El conseller ha recordado que la Comunitat Valenciana cuenta con 36.310 explotaciones citrícolas, si bien la cifra de hectáreas ha caído este año a 48.488 hectáreas.

Durante la reunión se ha puesto de relieve la necesidad de introducir variedades más competitivas y rentables, ofrecer una solución al problema de la pinyolà y la presencia de semillas derivada de nuevas variedades polinizantes, impulsar la modernización de las explotaciones frente al abandono progresivo de huertos y mejorar la comercialización y la internacionalización de la producción citrícola valenciana.