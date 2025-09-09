Consum, primera empresa del sector con el certificado efr A+ por su excelencia en conciliación
Levante-EMV
Consum es la primera empresa del sector de la distribución en alcanzar el nivel A+ del certificado efr, el máximo reconocimiento otorgado por la Fundación Másfamilia. Este distintivo acredita el compromiso de la cooperativa con la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, consolidando un modelo de gestión centrado en las personas. Solo siete organizaciones en España han logrado este nivel de excelencia, que implica superar ampliamente los requisitos básicos del modelo efr. Consum obtuvo su primera certificación en 2007 y, desde entonces, ha evolucionado de forma continua, incorporando nuevas medidas que refuerzan el bienestar de su plantilla. La auditoría realizada en 2025 ha evaluado exhaustivamente aspectos como el liderazgo, los soportes organizativos, los indicadores, los objetivos, el catálogo de medidas, la formación y la comunicación.
