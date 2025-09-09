Hasta 75 familias compiten por alquilar un piso en este municipio valenciano

Encontrar un hogar en arrendamiento se convierte en una tarea cada vez más complicada en la Comunitat Valenciana, especialmente en algunas poblaciones. La situación de emergencia en la que está instalado el mercado del alquiler en España ha provocado un aumento desorbitado de la competencia para conseguir una vivienda, superando en agosto los 100 competidores por anuncio en un total de 24 municipios españoles, según un estudio publicado por idealista. Mislata es el municipio de la autonomía donde más familias compiten por lograr un arrendamiento al llegar a 75, según constata el citado portal inmobiliario.

Según este portal inmobiliario, las medidas aprobadas en materia de alquiler por las administraciones públicas, tanto en el Gobierno central como en las locales y autonómicas, en lugar de ayudar, "han generado inseguridad entre los propietarios", por eso en muchas ocasiones las han retirado del mercado, lo que ha provocado un aumento de la competencia. Por eso, los propietarios que siguen en el mercado tienen decenas de ofertas y se decantan por "los perfiles más cualificados y los que menor riesgo ofrecen".

Los municipios más solicitados

La capital de Lanzarote, Arrecife, es el municipio español donde más interesados recibe cada uno de los anuncios que se publican, alcanzando una media de 182 contactos. El resto de municipios se encuentran en las provincias de Madrid y Barcelona, con alguna excepción en provincias limítrofes con Madrid.

El segundo puesto es para el municipio barcelonés de Cornellà de Llobregat, donde se alcanzan los 174 competidores, cerca también de Santa Coloma de Gramenet, que tiene 170. Leganés en Madrid ocupa la cuarta plaza con 153 familias compitiendo, seguido por otros cuatro municipios barceloneses: Sant Boi de Llobregat (148), Terrassa (137), Sabadell (129) y Manresa (126). Parla (123), Móstoles (119) y Fuenlabrada (115) en Madrid les siguen, y a continuación se sitúan Granollers, Torrejón de Ardoz y Getafe, con 114 familias compitiendo en los tres municipios.

El 'ranking' se completa con los municipios madrileños de Aranjuez (112) y Pinto (111), y detrás vienen otros cuatro de la provincia de Barcelona: Cerdanyola del Vallès (107), Mataró (107), Badalona (107) y Rubí (104). En la posición 21 encontramos el municipio de Azuqueca de Henares, en Guadalajara; Ocaña, en Toledo; Valdemoro en Madrid; y L`Hospitalet de Llobregat en Barcelona, todos con 102 familias compitiendo por cada anuncio.

El estudio también muestra el municipio con mayor competencia de cada comunidad autónoma una comparación que también pone de manifiesto los distintos niveles de tensión que sufre el mercado de la vivienda en función de las zonas. Por un lado, las zonas más dinámicas registran una enorme competencia, con Canarias, Barcelona y Madrid a la cabeza, pero también son altas en Euskadi (Vitoria; 99 familias), Baleares (Inca; 87 familias), Comunitat Valenciana (Mislata (75 familias) y Navarra (Tudela; 75 familias). En Extremadura (Don Benito; 16 familias), Galicia (Culleredo, 27 familias) o Asturias (Mieres del Camino; 36 familias) los mercados parecen más relajados, al menos en relación con el resto del país.