Mercosur deja en el aire el futuro de 850.000 toneladas de cítricos para la industria de zumos

El comercio citrícola de España, y de la Comunitat Valenciana en particular, pone el grito en el cielo por los nuevos acuerdos comerciales de Bruselas con países sudamerianos. El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), patronal española que aglutina los grandes exportadores privados, lamenta el “olvido” de la Comisión Europea (CE) de este sector en sus negociaciones para ratificar el tratado con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Pese a la evidencia de que Brasil es la pri­mera potencia transformadora de zumo, que sus jugos acaparan en torno al 70% del consumo mundial y de que España es la primera exportadora en fresco, nunca se ha considerado este producto como ‘sensible’. No lo fue en junio de 2019 cuando se alcanzó un principio de acuerdo, tampoco en 2023 cuando la CE incorporó un paquete de regulaciones para evitar la deforestación en Sudamérica y cumplir los Acuerdos de París; o ahora cuando se proponen cuotas para productos como la carne de vacuno, pollo o azúcar, cláu­sulas de salvaguardia y un fondo de crisis.

Según el informe elaborado por la patronal citrícola española, desde hace un lustro, se mantiene la propuesta inicial que fija un plazo de siete años para eliminar pro­gre­si­vamente los aranceles del zumo directo, que es el más estratégico para la industria es­­pañola y hoy se sitúa en el 12,2% y de 10 años para el concentrado, ahora en el 15%. Y para las importaciones en fresco, se eliminarán tales tasas -del 12,8%- en el plazo de una década desde su entrada en vigor. “Mercosur impactará directamente sobre la industria del zumo español -que depende de esos aranceles para defender su producto y que está controlada en España por grandes firmas valencianas (Zuvamesa y Agriconsa) y murcianas (AMC Group y García Carrión)- pero el efecto sobre sector en fresco se dará acto seguido porque las, entre 650.000 y 850.000 toneladas que cada año se retiran por desequilibrios entre oferta y demanda, por tratarse de calibres no comerciales o por sufrir defectos en la piel, fundamentalmente por fenómenos meteorológicos adversos, no tendrán un destino claro y los precios del fresco se resentirán”, advierte la presidenta de la patronal española de exportadores citrícolas, Inmaculada Sanfeliu.

Zumo de Brasil

Debido al impacto de grandes compañías sudamericanas, la UE, que acaparra el 52% de sus exportaciones de zumo, es el primer destino para la potente industria brasileña, controlada por las multinacionales Citrosuco, Cutrale y Louis Dreyfus. Reino Unido es, tras EE UU, su tercer gran mercado y recientemente el gobierno británico renovó la suspensión total de aranceles decidida después del Brexit a 93 productos brasileños, entre ellos sus jugos. Europa en su totalidad se reforzaría, gracias a Mercosur, como su primera y más segura plaza. La UE, por su parte, es también el primer mercado con mucha diferencia de las ventas de las empresas transformadoras españolas y Gran Bretaña, su segunda alternativa ne­cesaria.

“Nuestro mercado natural y más próximo sería el escenario de una competencia desigual entre dos citriculturas antagónicas: la brasileña, volcada en los jugos y la española y europea dedicada al fresco, con costes y exigencias fitosanitarias, medioambientales, de seguridad alimentaria, laborales y sociales que nada tienen que ver. España ya no puede, y sin los aranceles menos aún, competir en precio con el zumo de Brasil”, sentencia Sanfeliu.

Por otro lado, lamenta la falta de transparecia con la que la CE ha llevado todo el proceso y las urgencias de esta última fase. Para evitar el bloqueo de algunos Estado miembro liderados por Francia y como ya auguró el CGC en 2023, la CE ha acabado por imponer la aplicación provisional de su capítulo comercial, separándolo del componente político y de cooperación, para así ratificar el tratado sin el visto bueno de todos los Estados miembros. “No conocemos de qué manera se activarán las salvaguardias ahora prometidas y si se tendrá en consideración las distorsiones que Mercosur provocará en el mercado del zumo y/o en al mercado en fresco”, advierte Sanfeliu, quien añade que -dados los antecedentes- “no parece que se sea consciente de la importancia estratégica que tiene la industria transformadora europea para la comercialización de nuestros cítricos”.

Costes del modelo

Los costes del modelo brasileño son inalcanzables para la citricultura española y europea: grandes explotaciones en manos de unos pocos, con un sistema de producción mucho menos exigente que el fresco y más intensivo en el uso de fitosanitarios. Plaguicidas, muchos de ellos aquí retirados, cuyo uso se ha multiplicado por los efectos devastadores de la enfermedad del Greening (HLB). Las tres grandes corporaciones brasileñas citadas controlan, directa o indirectamente, las principales tierras y tienen en propiedad flotas con grandes bu­ques para trasladar sus jugos a Europa.

Situar su producto en los puertos de Rotterdam (Holanda) o Gante (Bélgica), les cuesta casi lo mismo que a las procesadoras espa­ñolas transportar su zumo de Andalucía, Murcia o Valencia a Francia en camión cisterna. De hecho, las puntuales incursiones de algunos de estos buques descargando en puertos como el de Huelva ya se ha acreditado que tienen un efecto inmediato sobre la actividad de las plantas españolas.