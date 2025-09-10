La CEV alerta de la "falta de capacidad" en la red eléctrica valenciana y reclama un nuevo marco regulatorio

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha advertido de la "falta de capacidad" en la red eléctrica valenciana, que no consideran suficiente para dar respuesta al crecimiento industrial ni a los objetivos de descarbonización y electrificación de la economía. Por ello, ha reclamado un nuevo marco regulatorio para atender las necesidades. La patronal ha alertado en un comunicado que esta situación "amenaza con frenar proyectos estratégicos" vinculados a la transición energética y digital, así como a la atracción de nuevas inversiones en sectores de alto valor añadido.

Asimismo, ha señalado que la falta de conexión en plazo "compromete la materialización de iniciativas industriales y energéticas que requieren certidumbre y garantías para su viabilidad financiera". La CEV ha mencionado que la Comunitat Valenciana ha sido "históricamente pionera e innovadora" en el desarrollo industrial y empresarial. Sin embargo, ha insistido en que "el riesgo de no poder ofrecer a tiempo capacidad de conexión puede derivar en la paralización de proyectos, la pérdida de competitividad y la fuga de inversiones hacia otros territorios donde exista mayor seguridad de acceso a la red eléctrica".

Marco normativo

En este contexto, desde la Confederación se urge a los reguladores a actualizar un marco normativo que, a su juicio, "se ha quedado obsoleto y que no responde a las necesidades actuales ni futuras de la industria". Además, ha valorado que el nuevo marco debe responder al modelo del futuro, lo que incluye dar respuesta al incremento de electrificación derivada de nueva demanda, especialmente la relacionada con la economía verde y digital y la sustitución de combustibles fósiles en industria, transporte y en climatización.

Para ello, la CEV ha desgranado que es necesario facilitar la conexión de la red de distribución a la red de transporte para que aflore nueva capacidad; flexibilizar la planificación de las redes de transporte y distribución, anticipándose a necesidades futuras; retribuir las redes de forma adecuada, dando certidumbre regulatoria y tasas de rentabilidad acordes a la valoración de los mercados de capitales; incrementar de manera significativa la inversión en distribución, y facilitar la tramitación administrativa.

Competitividad

La patronal valenciana ha indicado que este reto ha sido identificado por la Comisión Europea, que prepara el 'Paquete de Redes Europeo' para reforzar la competitividad del continente. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha subrayado que España y, en particular, la Comunitat Valenciana "no pueden quedarse atrás". "Es necesario actuar con rapidez para asegurar un desarrollo en redes que permita aprovechar nuestro potencial renovable y consolidar una industria sostenible y competitiva", ha aseverado.