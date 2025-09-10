Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aprobados los domingos y festivos que abrirán los comercios valencianos en 2026

El Observatorio del Comercio da luz verde a la propuesta de permitir la apertura de los negocios durante once jornadas el próximo año

Entrada al centro comercial El Saler, en una imagen de archivo.

Entrada al centro comercial El Saler, en una imagen de archivo. / JM López

Joan Batalla

València

El comercio de la Comunitat Valenciana ya sabe qué días festivos y domingos abrirá sus puertas en 2026. Según se ha comunicado esta mañana tras el Pleno del Observatorio del Comercio Valenciano -constituido por representantes de las distintas entidades y organizaciones empresariales del sector de la distribución comercial minorista-, el próximo ejercicio tendrá once festivos y domingos hábiles para la práctica comercial.

Todos los días que se abre

En concreto, la propuesta de festivos y domingos hábiles aprobada coincide con la que presentaron previamente las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. Los festivos y domingos aprobados para la apertura comercial en el año 2026 han sido los siguientes:

  • 4 de enero de 2026 – Domingo. Campaña de Reyes.
  • 11 de enero de 2026 – Domingo. Rebajas de invierno.
  • 3 de abril de 2026 – Viernes Santo. Mayor afluencia turística.
  • 5 de abril de 2026 – Domingo de Pascua. Mayor afluencia turística.
  • 5 de julio de 2026 – Domingo. Rebajas de verano.
  • 15 de agosto de 2026 – Sábado. Asunción de la Virgen. Acumulación de festivos.
  • 12 de octubre de 2026 – Lunes. Fiesta Nacional de España. Acumulación de festivos.
  • 29 de noviembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.
  • 13 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.
  • 20 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.
  • 27 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Reyes.

Publicación en el DOGV

Según ha dado a conocer el Observatorio, en las próximas semanas se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la resolución por la que se determinan los domingos y dias festivos hábiles para la practica comercial en 2026.

TEMAS

