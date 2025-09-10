Aprobados los domingos y festivos que abrirán los comercios valencianos en 2026
El Observatorio del Comercio da luz verde a la propuesta de permitir la apertura de los negocios durante once jornadas el próximo año
El comercio de la Comunitat Valenciana ya sabe qué días festivos y domingos abrirá sus puertas en 2026. Según se ha comunicado esta mañana tras el Pleno del Observatorio del Comercio Valenciano -constituido por representantes de las distintas entidades y organizaciones empresariales del sector de la distribución comercial minorista-, el próximo ejercicio tendrá once festivos y domingos hábiles para la práctica comercial.
Todos los días que se abre
En concreto, la propuesta de festivos y domingos hábiles aprobada coincide con la que presentaron previamente las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. Los festivos y domingos aprobados para la apertura comercial en el año 2026 han sido los siguientes:
- 4 de enero de 2026 – Domingo. Campaña de Reyes.
- 11 de enero de 2026 – Domingo. Rebajas de invierno.
- 3 de abril de 2026 – Viernes Santo. Mayor afluencia turística.
- 5 de abril de 2026 – Domingo de Pascua. Mayor afluencia turística.
- 5 de julio de 2026 – Domingo. Rebajas de verano.
- 15 de agosto de 2026 – Sábado. Asunción de la Virgen. Acumulación de festivos.
- 12 de octubre de 2026 – Lunes. Fiesta Nacional de España. Acumulación de festivos.
- 29 de noviembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.
- 13 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.
- 20 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.
- 27 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Reyes.
Publicación en el DOGV
Según ha dado a conocer el Observatorio, en las próximas semanas se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la resolución por la que se determinan los domingos y dias festivos hábiles para la practica comercial en 2026.
