Geido Homes entregará 90 viviendas de autor en 2026 en València ciudad

Geido Homes ha lanzado Geido Les Arts, una propuesta residencial de 90 viviendas que redefine el concepto de hogar contemporáneo en Valencia. Situado cerca de los Jardines del Turia y a escasos pasos del Palau de les Arts, el proyecto fusiona arquitectura de autor, integración paisajística y un estilo de vida elevado, en uno de los entornos más vibrantes y naturales de la ciudad.

Diseñado por los estudios EAP Arquitectura y Morph Estudio, Geido Les Arts propone una estética orgánica e icónica que abraza las curvas del paisaje y se mimetiza con su entorno mediante materiales nobles como piedra, madera y vidrio. El edificio, de líneas sinuosas y terrazas esculpidas, se erige como una pieza singular en el skyline de la capital valenciana, evocando formas naturales modeladas por el viento, el agua y el sol.

Exterior de las viviendas del residencial de lujo, con sus amplias terrazas. / ED

“Geido Les Arts nace con la vocación de ser mucho más que un conjunto de viviendas: es una declaración de intenciones sobre cómo queremos vivir, con intimidad, conectados con la naturaleza, con el diseño y con una nueva forma de entender el lujo residencial”, explican desde Geido Homes.

La promoción, cuya entrega está prevista para finales de 2026, representa una oportunidad única para quienes desean invertir en calidad de vida, diseño y localización en el corazón de Valencia.

Un proyecto sostenible y atemporal

El residencial acoge viviendas de 1 a 3 dormitorios, así como exclusivos áticos con grandes terrazas al mismo nivel que el salón, pensadas para disfrutar del cielo y la luz de Valencia desde la intimidad del hogar. Los interiores, equipados con cocinas de alta gama Santos y con materiales de altas prestaciones del Grupo Porcelanosa, apuestan por la amplitud, la luminosidad y la elegancia sobria, con acabados seleccionados para maximizar la experiencia sensorial.

Las estancias de Geido Les Arts son amplias y elegantes. / ED

En las zonas comunes, el proyecto destaca por su enfoque en el bienestar y la calidad de vida. Los residentes podrán disfrutar de dos piscinas orgánicas de cloración salina, zona de juegos infantiles, jardines privados, gimnasio, club social, un amplio aparcamiento en dos niveles y un servicio de conserjería exclusivo. Cada elemento ha sido concebido para proporcionar privacidad, comodidad y belleza funcional.

Las dos piscinas orgánicas, a vista de pájaro. / ED

Geido Les Arts contará con calificación BREEAM. Este sello es garantía de sostenibilidad constructiva, aportando numerosos beneficios, entre ellos, un menor impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del edificio.

Ubicación privilegiada, inversión segura

Ubicado en el entorno inmediato del Jardín del Turia, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Geido Les Arts se encuentra rodeado de naturaleza, cultura, deporte y conectividad. A pocos minutos de las playas de Las Arenas y la Malvarrosa, el enclave combina el dinamismo urbano con la serenidad de un entorno verde consolidado.

Geido Homes apuesta con Les Arts por una promoción atemporal, eficiente y sostenible, pensada para quienes buscan algo más que una vivienda: un estilo de vida. Una oportunidad única para quienes desean invertir en un inmueble con carácter, diseño y ubicación estratégica en Valencia.