Las agencias de viajes valencianas prevén unas reservas del Imserso "caóticas" al retrasarse la venta

Las reservas de los viajes del Imserso 2025-26 para los usuarios de la Comunitat Valenciana no empezarán en septiembre sino el 6 de octubre, un retraso -anunciado este lunes por el Ministerio de Derechos Sociales- que ha crispado a las dos patas económicas que intervienen en el programa, las agencias de viaje y los hoteles, que ven en la nueva fecha un "problema" y un "perjuicio mayor" para sus operativas o el interés que genera la iniciativa.

En esos términos se sitúa el balance que hace a este diario el presidente de la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (Aevav), Miguel Jiménez, quien señala que para los negocios de su sector la nueva fecha resulta "problemática" al coincidir los días en los que los 'senior' podrán elegir sus destinos dentro del programa con las jornadas en que la población general hará muchas de las reservas de viajes para el puente del 9 d'octubre. "Si ya de por sí el Imserso es difícil de gestionar el primer o segundo día de reservas, imagínate si se mezcla con el puente, va a ser un caos", asegura el dirigente, que lamenta que en esta decisión de posponer el arranque de las ventas del Imserso "no se ha tenido en cuenta a la Comunitat Valenciana para nada".

En este sentido, Jiménez apunta a que elementos clave como la página para hacer esas reservas "está aún en construcción y no sabemos si el día de salida va a funcionar bien. De momento no tenemos ni claves para entrar". Del mismo modo, respecto al hecho de que los viajes comenzarán tan solo unos días después de que comiencen esas ventas, el dirigente resalta que se llegará a ese horizonte del 12 de octubre. No obstante, los usuarios "van a tener que pagar la totalidad de la reserva" en unos pocos días y, en caso de que tengan que ayudar a hacer esa gestión, "son siete o diez minutos más por cada cliente". O lo que es lo mismo, un "trabajo extra" que muestra que la gestión de estas ventas de la iniciativa pública "peor no podía haberse hecho". "Si antes estas reservas eran caóticas, ahora van a serlo aún más. No se ha previsto lo del puente, los pagos inmediatos... y eso va a complicarlo todo", insiste.

Mayores llegando a un viaje del Imserso en Orpesa. / Eva Bellido

Crítica hotelera

Esa nueva fecha de la iniciativa, junto a otras realidades como los suplementos de 100 euros que pagarán aquellos que viajen más de una vez o que escojan la temporada alta, tampoco agradan en otro sector esencial para el programa como el hotelero. Para Nuria Montes, secretaria general de la patronal Hosbec, este retraso "no lo entendemos" y muestra "otra disfunción más de la Administración pública" porque "si se retrasa es porque no se han hecho las cosas como se debía". Pese a ello, la dirigente reconoce que sus ojos están puestos más en "cómo se va a comportar la venta, porque esos aumentos de 100 euros por persona no sabemos cómo pueden impactar en las reservas".

Sin embargo, a la espera de desvelar en octubre esa duda, Montes sí incide en que la iniciativa del Gobierno "cada vez genera más desinterés" para el sector hotelero. "Las condiciones que se han ofrecido no eran las deseadas. El adjudicatario va a cobrar 100 euros más por cliente, pero eso no se repercute en los establecimientos", asegura la dirigente, que también avisa que hay hoteles -en línea con lo que señaló en una entrevista con Información el presidente de Hosbec, Fede Fuster- "que prefieren cerrar en temporada baja a trabajar con los precios del Imserso". Tanto es así que, de cara a una nueva temporada del programa con la que "no estamos nada satisfechos", Montes afirma que son "menos establecimientos y con cupos pequeños, ya que cada vez es más difícil atraerlos".

Cómo hacer las reservas

Más allá de reacciones, el Imserso dio a conocer el lunes que desde el 6 de octubre los usuarios valencianos podrán reservar sus viajes "a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial.es, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular), introduciendo su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI". Una información necesaria que llegará en las más de 2,8 millones de misivas que se enviarán durante este mes de septiembre a las 4.387.854 personas acreditadas.