Los jóvenes apenas encuentran trabajo en uno de cada cinco municipios valencianos

Trabajador joven y desempleo todavía son dos conceptos demasiado cercanos en España. Según Eurostat, uno de cada cuatro menores de 25 años que busca empleo en el país no lo encuentra, una estadística que coloca a España como uno de los territorios con peor bagaje en esta materia de Europa solo superado el pasado junio por Estonia y Rumanía. Una complicada situación -en un momento en el que la ciudadanía más joven se enfrenta a retos casi imposibles de abordar como la compra o alquiler de un piso- que tiene su traslación también en el mercado laboral de la Comunitat Valenciana. Tanto es así que, entre las contrataciones registradas en el Labora en más de un centenar de municipios de la autonomía -una quinta parte del total- los menores de 25 años se quedan 'olvidados'. O lo que es lo mismo, este colectivo representa menos del 20 % de las nuevas incorporaciones laborales anotadas en esas localidades en lo que va de 2025.

Es una situación que golpea especialmente a los municipios más pequeños, enclaves que normalmente disponen de un menor número de empresas para trabajar y, por tanto, también una cifra inferior de oportunidades laborales para los más jóvenes. Sin ir más lejos, de los 107 municipios que se encuentran en esta situación, solo seis -los alicantinos Benejúzar y Bigastro, los valencianos Palma de Gandia, Almussafes y Vilamarxant y el castellonense Almassora- han tenido en los ocho primeros meses del año 1.000 contrataciones o más. Por el contrario, en casi la mitad de esas localidades, los nuevos añadidos al mercado laboral no llegan al medio centenar. Una realidad que detecta también la secretaria de Empleo y Juventud de CC OO-PV, Rocío Pascual, quien destaca cómo "las personas jóvenes están siendo expulsadas de los pueblos pequeños y medianos por la falta de trabajo".

Sin embargo, la alternativa tampoco resulta idílica para este grupo poblacional. "Muchos de estos jóvenes van a las ciudades grandes y acaban viendo que no hay tantas oportunidades. Y, además, se encuentran el problema de la vivienda", incide la dirigente en referencia a un contexto en el que las viviendas valencianas de segunda mano se están encareciendo al nivel más alto desde que hay registros y en el que el alquiler está subiendo diez veces más que los sueldos en los últimos tres años.

Factores comunes

Pero más allá de un municipio u otro, la baja empleabilidad del colectivo joven comparte factores comunes. Por un lado, Pascual señala cómo la formación puede en algunos casos "no encajar con lo que piden las empresas", provocándose en paralelo que -ante la dificultad para encontrar empleo- estas personas acaben trabajando "en trabajos para los que están sobrecualificados". A este elemento se suma una falta de experiencia que "lastra".

"Te piden cuatro o cinco años de experiencia, pero si no te dan la oportunidad no puedes tenerla", explica la responsable de Comisiones, que también denuncia el uso "excesivo" que se hace en algunas compañías de las prácticas curriculares, con las que "te hacen pasar por el aro" para mantener en el futuro y que supone "tener una mano de obra más barata". Del mismo modo, en esta crítica, Pascual remarca que en algunos sectores que denuncian falta de mano de obra el problema está también en las "condiciones" que se ofrecen, ya que "camareros demandantes de empleo hay miles" en la Comunitat Valenciana.

Diferencias según sector

No obstante, en este análisis, también se aprecian diferencias entre unos municipios y otros que vienen derivadas -en algunos casos- de aquellas actividades en las que se centra su economía. Como prueba de ello está Almussafes, una localidad que es el corazón de la industria de la automoción gracias a acoger la planta de Ford Almussafes y su industria auxiliar, pero en la que el empleo joven se encuentra en valores bajos. Una realidad en la que la dirigente de Empleo de CC OO considera que influye el mal momento que ha vivido el sector industrial, que "está cayendo". Sin ir más lejos, solo en el primer trimestre del año, la patronal del metal valenciano (Femeval) ya aseguraba que se habían perdido ya más de 11.000 empleos en sus actividades, muchos de ellos por la crisis del automóvil.

En el lado contrario, otros enclaves como Benicàssim (50,9 % de los contratados este año son menores de 25 años) o Cullera (43,6 %) presentan valores mucho más altos, algo que Pascual relaciona con un verano en el que "los municipios más turísticos obviamente presentan una subida de la contratación joven para la hostelería y el comercio", pero que a partir de esta temporada estival "vuelven a sus pueblos o a estudiar" porque son -en muchos casos- "temporales". Una falta de estabilidad que impacta tanto en el presente como en el futuro de este colectivo joven. "No puedes planificar porque no sabes cómo va a ser tu futuro. No puedes plantearte meterte en una hipoteca si no tienes un contrato indefinido", concluye.