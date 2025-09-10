Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NTGAS, Iberdrola o Celestica Valencia, premiados por Femeval

La patronal del metal valenciano entregará los galardones de su XXIII edición el próximo 7 de octubre

De izda. a dcha.: Fernando Gastaldo (vicepresidente 1º de FEMEVAL), Fernando Saludes (vocal por Industria); Francisco Alonso (vocal por servicios); Vicente Lafuente (presidente); Maite Camps (directora de RRHH y RRII); José Luis Beltrán (vicepresidente 3º); Enrique Ruiz (vicepresidente 2º) y Empar Martínez (secretaria general).

De izda. a dcha.: Fernando Gastaldo (vicepresidente 1º de FEMEVAL), Fernando Saludes (vocal por Industria); Francisco Alonso (vocal por servicios); Vicente Lafuente (presidente); Maite Camps (directora de RRHH y RRII); José Luis Beltrán (vicepresidente 3º); Enrique Ruiz (vicepresidente 2º) y Empar Martínez (secretaria general). / Levante-EMV

Joan Batalla

València

La XXIII edición de los premios de la patronal del metal valenciano, Femeval, ya tiene sus galardonados para las siete categorías convocadas. Según ha dado a conocer la federación en un comunicado, estos premios -que ya se han otorgado a cerca de 140 empresas de la industria, comercio y servicios del sector metal hasta la fecha- "surgieron con el propósito de que el sector metal reconociera y pusiera en valor a sus propias empresas. Un sector que, a través de su federación, muestra su orgullo y compromiso con compañías que actúan con convicciones sólidas y una determinación clara para aportar al progreso socioeconómico, destacando por su esfuerzo, innovación, dinamismo, generación de empleo y responsabilidad, cualidades que las definen y nos inspiran”, ha explicado al respecto el presidente de Femeval, Vicente Lafuente.

Las premiadas

En concreto, en esta nueva edición y tras las oportunas deliberaciones de las candidaturas presentadas, se ha acordado por unanimidad conceder los siguientes premios:

  • A la Pequeña Empresa Excelente a MECANIZADOS FRANSAL, S.L.
  • A la Transformación Digital a MESbook (MESLIDER GESTIÓN DE OPERACIONES, S.L.)
  • A la Sostenibilidad a VRP ELECTRIC, S.L.U.
  • A la Innovación a NTGAS (NUEVAS TÉCNICAS DEL GAS, S.L.)
  • Al Talento a ANALOG DEVICES, S.L.U.
  • A la Colaboración Estratégica a IBERDROLA y NEDGIA-GRUPO NATURGY
  • Y el Premio FEMEVAL a la Excelencia Empresarial a CELESTICA VALENCIA, S.A.U.

Gala de entrega de premios

La gala de entrega de los galardones tendrá lugar el 7 de octubre a las 18 horas en BASE ONE (Edificio Sesame).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents