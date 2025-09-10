NTGAS, Iberdrola o Celestica Valencia, premiados por Femeval
La patronal del metal valenciano entregará los galardones de su XXIII edición el próximo 7 de octubre
La XXIII edición de los premios de la patronal del metal valenciano, Femeval, ya tiene sus galardonados para las siete categorías convocadas. Según ha dado a conocer la federación en un comunicado, estos premios -que ya se han otorgado a cerca de 140 empresas de la industria, comercio y servicios del sector metal hasta la fecha- "surgieron con el propósito de que el sector metal reconociera y pusiera en valor a sus propias empresas. Un sector que, a través de su federación, muestra su orgullo y compromiso con compañías que actúan con convicciones sólidas y una determinación clara para aportar al progreso socioeconómico, destacando por su esfuerzo, innovación, dinamismo, generación de empleo y responsabilidad, cualidades que las definen y nos inspiran”, ha explicado al respecto el presidente de Femeval, Vicente Lafuente.
Las premiadas
En concreto, en esta nueva edición y tras las oportunas deliberaciones de las candidaturas presentadas, se ha acordado por unanimidad conceder los siguientes premios:
- A la Pequeña Empresa Excelente a MECANIZADOS FRANSAL, S.L.
- A la Transformación Digital a MESbook (MESLIDER GESTIÓN DE OPERACIONES, S.L.)
- A la Sostenibilidad a VRP ELECTRIC, S.L.U.
- A la Innovación a NTGAS (NUEVAS TÉCNICAS DEL GAS, S.L.)
- Al Talento a ANALOG DEVICES, S.L.U.
- A la Colaboración Estratégica a IBERDROLA y NEDGIA-GRUPO NATURGY
- Y el Premio FEMEVAL a la Excelencia Empresarial a CELESTICA VALENCIA, S.A.U.
Gala de entrega de premios
La gala de entrega de los galardones tendrá lugar el 7 de octubre a las 18 horas en BASE ONE (Edificio Sesame).
