Los sindicatos valencianos exigen la reducción de jornada ante la sede de la patronal

Los sindicatos CC OO-PV y UGT-PV se han concentrado este miércoles frente a la patronal en València y Alicante por las 37,5 horas, dentro de las más de 50 movilizaciones convocadas por toda España, y al respecto han recalcado de que la reducción de la jornada es "un camino sin retorno" porque es "de justicia social" y "beneficia al empleo y la productividad" y por ello han advertido: "Si hoy se tira atrás esta proposición de ley continuaremos con las movilizaciones".

Así, al grito de 'trabajo precario para el empresario'; 'Queremos trabajar con más dignidad'; 'Ni un paso atrás, no nos callarán'; 'Reducción de la jornada ya, ya, ya!'; 'Viva la lucha de la clase obrera' han exigido a PP, Vox y Junts que retiren las enmiendas de totalidad que se votarán esta tarde en el Congreso y que "no hurten la posibilidad de debatir esta medida que quiere la inmensa mayoría de la ciudadanía de este país". Los sindicatos han recalcado además que actuarán de "manera responsable en la negociación colectiva" para su implantación, que será "diferente dependiendo del tamaño de los sectores", y han replicado a las críticas que esta medida "no solo no perjudicará al empleo ni a la productividad, sino que podría suponer la creación de más de 100.000 puestos de trabajo" en la Comunitat Valenciana.

Negociación colectiva

Al respecto, el secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha recalcado que se debe aprobar este marco general que luego se concretará en una negociación colectiva "responsable" porque "nuestro negocio no es cerrar empresas, sino que funcionen y mantener la ocupación con unas condiciones laborales y salariales dignas". En ese sentido, ha recalcado que tras 42 años de una jornada de 40 horas "ha llegado el momento ya de que se apruebe por ley la reducción de la jornada laboral" en primer lugar porque es "una manera de equilibrar el desequilibrio que se ha producido en este país" ya que desde 1983 "la productividad real por hora trabajada se ha incrementado en un 53%, mientras el incremento real de los salarios un 22%".

Por ello, además de que esta medida supone de "manera indirecta recuperar el poder adquisitivo también es necesaria para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, favorecerá la conciliación, reducirá el absentismo y tendrá un efecto positivo en el incremento de la productividad" y ha recalcado que "estamos en un momento en el que los avances tecnológicos nos permiten reducirlas".

"Oportunidad histórica"

Del mismo modo, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha recalcado que es "una oportunidad histórica" y ha incidido en que "la economía está creciendo, se está creando empleo y de mayor calidad gracias a la reforma laboral". En ese sentido, ha destacado que esa reducción beneficiará a casi al 77% de las personas asalariadas en la Comunitat y "en sectores productivos como el comercio, la hostelería, la industria manufacturera o la construcción a casi un millón y medio de trabajadores que mejorarán sus condiciones en salud laboral".

Además, ha subrayado que con esta medida se avanzará en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, pero "también entendemos que beneficiaría al conjunto de las empresas". "Los beneficios empresariales están siendo estratosféricos con más de 311.000 millones de beneficios en 2023 y en 2024 se incrementaron 12%, por lo tanto, por dinero no será". Asimismo, ha recordado que en la Comunitat se realizan más de un millón de horas extra a la semana, y si a eso le sumamos que casi 400.000 ni siquiera son pagadas, también se podrían crear unos 26.000 puestos más. "Por lo tanto, creemos que se dan las condiciones y que es el momento histórico para que se pueda dar esa reducción de la jornada", ha apostillado.