Las cuotas hipotecarias de los no clientes bancarios son hasta 175 euros más caras

Hay una diferencia sustancial si uno es cliente o no de una entidad financiera, sobre todo si se precisa de una hipoteca. En el supuesto de esa necesidad conviene convertirse en usuario de un banco determinado para lograr una cuota para financiar la compra de una vivienda mucho más ventajosa. Según el comparador digital kelisto, prácticamente todas las ofertas hipotecarias a interés fijo tienen una distancia relevante entre lo que cobran a un cliente del que no lo es, normalmente por encima de los cien euros.

Una de las más llamativas es una del Banco Santander en la que la diferencia es de 166 euros. Las exigencias que reclaman las entidades financieras para rebajar sus ofertas están relacionadas con servicios como la domicialización de la nómina o la contratación de seguros. Si se cumplen esos requisitos, el citado banco aplica un tipo del 3,07 % (TAE), equivalente a 589 euros al mes. Si no se cumplen, el interés sube al 3,74 % y la cuota a los 755. Esos 166 euros multiplicados por los doce meses del año suben a 1.992 euros. Es una distancia que se eleva a los 175 euros en el caso de la rural de Canarias Cajasiete: de 604 a 779 euros.

Escalafón

Esas cifras dependen, obviamente, de cada entidad financiera. En el escalafón elaborado por Kelisto figura la oferta de Openbank, de 667 euros al mes para los clientes y de 705 para los que no. Los números en Ibercaja son distintos: 647 y 723 en cada caso. El Sabadell se mueve en una horquilla de 593 euros en el primer supuesto y de 751 en el segundo, mientras que el BBVA, que está en pleno proceso de compra del anterior, está entre los 681 y los 759 euros. ING, por contra, está entre los 739 y los 779.

Ofertas de viviendas en una inmobiliaria de València en una imagen de archivo / JM Lopez

Las hipotecas a tipo fijo son ahora el producto que comercializan sobre todo los bancos en un momento en que el precio del dinero ha bajado al 2 %, lo que está impulsando la compra de viviendas con financiación bancaria, siempre dentro de unas posibilidades muy concisas, las derivadas de una oferta a la baja y de las dificultades de muchos aspirantes, sobre todo si son jóvenes, para acceder a un piso propio por el alza incontrolable de los precios. Tampoco hay que olvidar que, a diferencia de lo que sucedía durante la burbuja inmobiliaria, los bancos no suelen financiar más allá del 80 % del valor de la vivienda, lo que obliga al comprador a aportar ahorro para cerrar la operación.

Variables

Las variables son ahora minoría y eso que, según los datos de Kelisto, correspondientes a septiembre de 2025, tienen en algunos casos precios más asequibles, aunque con el riesgo de que el Banco Central Europeo (BCE) se vea forzado a subir los tipos y, en consecuencia, la cuota hipotecaria se encarezca. En cualquier caso, la nota dominante en casi todas las ofertas bancarias es la igualdad de trato hacia el usuario, cumpla o no los requisitos ya mencionados, según Kelisto. La banca March, por ejemplo, tiene la cuota en los 629 euros al mes, KutxaBank, en 590, Santander, en 624 y Cajamar en 611. Otros bancos sí establecen diferencias. Y algunas de calado. Bankinter tiene la hipoteca variable a los clientes en 654 euros y a los que no lo son, en 755. Por su parte, el Sabadell está entre los 629 y los 704 euros al mes.

Baratas

Por otro lado, el portal inmobiliario Idealista ha elaborado en este mes de septiembre su propio escalafón de las hipotecas más baratas. El primer lugar corresponde a un contrato mixto de Ibercaja (fijo a 5 años y el resto variable) de 521 euros al mes, con un interés del 3,1 5 y que no distingue si el peticionario es cliente o no de la entidad. A continuación figura Cajamar, con 539 euros y un tipo de 3,13 % si se incluyen condiciones y 584 euros y un 3,15 % si no se incorporan requisitos que vinculan a la persona con el banco. También se trata de una hipoteca mixta. El Sabadell, en un contrato mixto pero solo fijo a 3 años, cobra 554 euros de mínimo y 624 de máximo, mientras que ING sube a 577 en el primer caso y baja a 616 en el segundo.