La educación y la ingeniería son los sectores de la exportación de servicios valencianos que más crecen

La exportación de bienes ha sido, históricamente, uno de los bastiones de la Comunitat Valenciana gracias a productos como el azulejo, la automoción o la alimentación. El ejercicio 2024, sin ir más lejos, se cerró con un superávit comercial de 1.478 millones de euros tras elevar sus ventas en el extranjero hasta casi rozar los 37.000 millones de euros. Sin embargo, otro tipo de comercio en el exterior, el de servicios, se encuentra en un momento "creciente", siendo nichos de negocio como el de la educación y el ocio y el de la ingeniería y construcción los dos sectores vinculados a los servicios que mayor potencial de futuro a medio plazo tienen para las empresas de la provincia de Valencia.

Es una de las conclusiones que deja un informe elaborado por Cámara Valencia a través de encuestas a empresas que realizan este tipo de negocio en el exterior y que señala que estas actividades, junto a la investigación, son las que se prevén que sean más fructiferas en los próximos tres años. En el lado contrario, sin embargo, están las compañías que ofrecen servicios de tranporte, que prevén -siendo las que mayor peso tienen en esta categoría- un "estancamiento previsto del comercio internacional de bienes, tras el fuerte repunte del proteccionismo y la incertidumbre generalizada".

Pese a este hecho, más de la mitad de las empresas que comercian sus servicios a nivel internacional -concretamente, un 59 %- "espera que el dinamismo de sus ventas en el mercado exterior sea superior al que registra las ventas en el mercado nacional". O lo que es lo mismo, que el negocio en el exterior va a ser progresivamente más importante en los próximos tiempos. No obstante, ¿cuál es el destino principal de los servicios que venden las empresas valencianas?

Francia, principal país de exportación

Como sucede con las exportaciones de bienes, los socios comunitarios son el foco principal de estos intercambios comerciales. Como analiza la Cámara, "la gran mayoría de las empresas de servicios que exportan lo hacen en algún país de la Unión Europea. De hecho, una cuarta parte sólo exportan servicios en la UE", siendo Francia, Alemania y Portugal los destinos principales de esas exportaciones. No obstante, cuatro de cada diez intercambios de servicios de una firma valenciana con otro país se hacen con países de fuera del ente comunitario.

Al frente de todos ellos, colocándose como el segundo mercado mundial solo superado por el francés y pese al difícil contexto bajo la Administración Trump, está Estados Unidos, que como explica el ente cameral por su "amplio mercado y su elevado poder adquisitivo" es "un destino muy atractivo para las empresas de servicios, especialmente las dedicadas a consultoría y educación. En esos primeros diez puestos, además, también se encuentran otros países de fuera de Europa, pero de habla hispana como México y Colombia.

Más allá de cifras absolutas y enclaves geográficos, el informe también señala que la mitad de las empresas de servicios -especialmente las de transporte, logística o las científicas- iniciaron sus ventas en estos mercados exteriores vía contactos directos y sin hacer una estrategia de exportación concreta. Esta última fórmula, sin embargo, fue la utilizada por la otra mitad de las compañías de la autonomía, usando para ello a un agente comercial, la asistencia a ferias internacionales o la venta online.

Obstáculos y retos

A pesar de estos avances, Cámara Valencia sí aprecia varios problemas que dificultan el desarrollo de estas exportaciones. El obstáculo más importante actualmente, señalan las empresas, son los elevados costes, seguidos de la burocracia y las regulaciones administrativas diferentes, los tipos de negocio o "el reducido tamaño empresarial, dado que la mayoría son pequeñas empresas". De ahí que los retos de futuro en este tipo de intercambios pasen por "mejorar la estructura, capacidad y eficiencia de las acciones comerciales"; mejorar "la calidad de sus servicios prestados" o aumentar la "competitividad" en precios y propuestas de las empresas.