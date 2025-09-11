La incapacidad temporal cuesta cada año 7.100 millones en la Comunitat Valenciana

La salud general de los trabajadores valencianos no es buena. A esta conclusión se puede llegar si se analizan los datos de un estudio que concluye que la incapacidad temporal está registrando un crecimiento disparado, hasta el punto de que el coste anual está ya en los 7.100 millones de euros en términos de PIB, según el informe elaborado por la mutua Umivale y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) que hoy ha sido presentado en Elx en las instalaciones de la patronal autonómica CEV. La citada cifra equivale al 5,1% del PIB autonómico, y supone un crecimiento del 48%, es decir, 2.300 millones de euros más que en 2018.

Según el documento, España se posiciona como uno de los países de la UE con mayor tasa de absentismo por incapacidad temporal (IT) y con el ritmo de crecimiento más acelerado. Entre 2018 y 2023, el número de jornadas laborales perdidas por IT en Régimen General ha pasado de 242 millones a 368,7 millones, un aumento del 52%. Estos niveles representan un 5,6% de jornadas no trabajadas en un año sobre las potenciales, frente al 4,1% de 2018. En la Comunitat Valenciana también se observa ese crecimiento disparado, aunque ligeramente por debajo de la media nacional, con un aumento del 40% desde 2018. En 2023 las jornadas perdidas por IT supusieron el 5,3% de las jornadas anuales (València 5,5%, Castellón 5,4% y Alicante 5%) frente al 3,8% de 2018, un aumento de 1,5 puntos.

Incidencia

El porcentaje ligeramente más favorable en la Comunitat Valenciana en jornadas perdidas respecto de la media se debe sobre todo a que la incidencia (número de bajas iniciadas por cada mil trabajadores) es menor que la media de España, pero este factor se compensa en términos negativos con el hecho de que la duración media de la bajas de los asalariados es superior en la autonomía (49 días) que en el conjunto del país (38).

Porcentaje de IT por provincias / Levante-EMV

Precisamente, en la Comunitat Valenciana la cifra de bajas de larga duración ha crecido por encima de la media, ya que se ha multiplicado por 2,2 en el periodo hasta alcanzar las 15.800 en 2023. La prevalencia de los procesos de larga duración ha alcanzado 8,7 por mil trabajadores, incrementado un 94% respecto a 2018. Dentro de la autonomía, Castellón es la provincia que experimenta la mayor tasa de prevalencia un 10,8 de procesos en vigor de larga duración, según el informe.

Balance por autonomías / Levante-EMV

Otro factor fundamental que contribuye a los niveles máximos de IT es el incremento de las jornadas perdidas de las personas que acumulan más de un proceso en 12 meses. El 46,6 % de los trabajadores con baja activa en 2023 fueron repetidores en la Comunitat, "una cifra en constante ascenso que explica por sí sola la práctica totalidad del aumento del absentismo por IT en los seis años estudiados". Los repetidores suponen el 12,9 % de la población protegida y han registrado un crecimiento del 72 % respecto a 2018.

Patologías

Por último, las patologías más difíciles de objetivar, como las algias (lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias...) y la salud mental, generan más de la mitad del absentismo por IT y su peso no deja de crecer. Estas dos patologías concentran el 52,7% del indicador de absentismo por IT en la Comunitat Valenciana