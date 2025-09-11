La nueva fiebre del oro se apodera de los inversores y ahorradores valencianos

La nueva fiebre del oro se apodera de los inversores y ahorradores de toda España, incluidos los de la Comunitat Valenciana, después de casi un lustro de enorme revalorización en los mercados. Y es que, la onza de este metal precioso, que se revaloriza un 35,5% en lo que va de año, nunca ha costado más que ahora al situarse por encima de la cota de los 3.645 dólares (unos 4.100 euros) y su cotización parece no tocar techo. En medios financieros hay incluso quien vaticina un futuro aún más deslumbrante, más allá de los 5.000 dólares, que haga parecer asequibles a algunos bolsillos los niveles actuales del oro.

Según el director territorial de Renta 4 en la Comunitat Valenciana y Baleares, Juan Espinós, experto en la gestión de patrimonios y mercados de capitales, el oro se ha convertido en un activo más en la cartera de los ahorradores e inversores “más allá de funcionar solo como un valor refugio en tiempos de crisis dada la situación económica derivada de las tensiones geopolíticas en Ucrania y Oriente Medio. Es un valor -explica Espinós- que protege contra la inflación, la erosión monetaria o las continuas emisiones de deuda de los Estados que tanto limitan el margen de actuación de los bancos centrales”. El perfil de los ahorradores valencianos que apuestan por invertir en oro se sitúa entre los 45 y los 65 años, según este experto.

Más rentable que las Bolsas

El directivo de Renta 4 también destaca que los inversores valencianos, cuyas adquisiciones de oro se sitúan por encima de la media española, “son conscientes también de la volatilidad bursátil y de la fortaleza que supone tener esta materia prima”. El metal precioso supera en rentabilidad a los valores de renta variable o fija de las Bolsas, así como a las criptomonedas (Bitcoin y Ethereum son las más conocidas) en lo que va de año. “En tiempos de incertidumbre su atractivo convence a grandes y pequeños patrimonios”, reconoce Espinós. Además, entre sus compradores también se posicionan los family offices (entidades que gestionan los patrimonios familiares) que buscan sacar rentabilidad a su dinero.

Escaparate de una joyería de València, en una imagen de archivo. / Francisco Calabuig

Estas mismas fuentes aseguran que la guerra arancelaria emprendida por Donald Trump y el riesgo de recesión han hecho mella en los mercados. Sin ser un momento de pánico, "los inversores se han tirado al oro, activo refugio por excelencia, como hacía mucho que no lo hacían". Así las cosas, el año 2025 va camino de convertirse en el mejor para el metal precioso desde hace casi medio siglo.

Comercio local

Invertir y ahorrar en oro puede hacerse mediante oro físico (lingotes, monedas, joyas), fondos cotizados (ETF de oro), acciones de empresas mineras o productos apalancados como futuros. También se compra, una vez transformado, a través de joyas en los comercios locales. Desde su establecimiento en la capital del Túria, Rafael Torres, propietario de la tienda Rafael Torres Joyero, reconoce en declaraciones a Levante-EMV que "hay más demanda de joyería porque es un bien que tiene valor, ya sea por los materiales de oro que usa como de otros componentes". Este empresario cifra en alrededor de un 10% el aumento de las ventas de las firmas del sector de la Comunitat Valenciana durante este año en comparación con el anterior.

Según el citado empresario valenciano, a la sazón presidente de la patronal del pequeño comercio Confecomerç, "el sector de la joyería está viviendo un momento dulce desde que se consolida el oro como un activo seguro, estable y rentable, un período que viene desde la pandemia. Entonces se buscaron bienes duraderos, que sean utilizables, tras la escalada de la inflación", recuerda Torres. En su opinión, "los bienes de lujo y de calidad, al igual que hubo una fiebre por el turismo tras la pandemina, también han llegado para quedarse". Con todo, el joyero y presidente de la patronal de pymes advierte de que el "el oro es más caro y, por tanto, las joyas también. Hay que subir el precio de venta de los objetos de lujo y eso puede reducir el interés de cierto público", agrega.

Evolución del precio del oro duranta la última década. / Levante-EMV

Respecto al impacto del turismo internacional en el sector del lujo, Torres también apunta que los extranjeros que acuden al comercio de la Comunitat Valenciana "más allá de las grandes marcas buscan piezas artesanales cuando compran en las joyerías locales".