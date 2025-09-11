El presidente de CEV adelanta a noviembre las elecciones en la patronal

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha decidido adelantar las elecciones en la organización empresarial para renovar tanto su cargo como los restantes de la asamblea que toque renovar. El dirigente se presentará a renovar el cargo, en el que resultó elegido por primera vez en 2011, lo que implica que completará un ciclo de 18 año cuando termine el nuevo período.

Navarro tiene previsto reunirse esta tarde con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para explicarle la decisión. La asamblea electoral se celebrará el 6 de noviembre. Previamente, el 18 de septiembre se reunirá la junta directiva de la organización para conocer el adelanto y tomar las medidas oportunas encaminadas a iniciar el proceso.