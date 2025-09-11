El presidente de CEV adelanta a noviembre las elecciones en la patronal
Salvador Navarro se presenta a un nuevo mandato, con el que cumplirá un ciclo de 18 años al frente de la organización empresarial
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha decidido adelantar las elecciones en la organización empresarial para renovar tanto su cargo como los restantes de la asamblea que toque renovar. El dirigente se presentará a renovar el cargo, en el que resultó elegido por primera vez en 2011, lo que implica que completará un ciclo de 18 año cuando termine el nuevo período.
Navarro tiene previsto reunirse esta tarde con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para explicarle la decisión. La asamblea electoral se celebrará el 6 de noviembre. Previamente, el 18 de septiembre se reunirá la junta directiva de la organización para conocer el adelanto y tomar las medidas oportunas encaminadas a iniciar el proceso.
- El colapso del Mediterráneo ya es un riesgo tangible y presente
- Cuenta atrás para los primeros derribos de las arrocerías de la Malva-rosa
- Así serán las nuevas arrocerías del Paseo Marítimo de València
- Alerta en Valencia y Alicante por nuevos reventones, lluvias torrenciales e incluso tornados
- Eva Ferri, hija de Nino Bravo: 'Sus canciones acompañan y consuelan. Ese es su verdadero legado
- El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados anteriores por atentado
- Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar diez viviendas
- Pradas en el Cecopi del 29-O: 'Llamad a Polo, que a mí no me apetece