Red Bull, nuevo patrocinador oficial del Roig Arena

Red Bull, marca líder mundial en bebidas energéticas, y Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de València impulsado por Juan Roig, han firmado un acuerdo de colaboración de dos años de duración por el que la marca se convierte en partner oficial del recinto, según ha informado este último en un comunicado.

Red Bull será la bebida energética exclusiva del Roig Arena y ofrecerá sus distintas gamas, entre las que se encuentran las líneas Red Bull Energy Drink y Red Bull Zero. También desarrollará para Roig Arena ediciones especiales con sabores únicos como sandía, coco y melocotón blanco, además de cócteles exclusivos inspirados en la esencia y los sabores de Valencia.

Esta alianza entre Roig Arena y Red Bull "tiene como objetivo común trabajar de la mano para ser referentes en el ámbito del entretenimiento".

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.