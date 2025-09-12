El turismo internacional en agosto dispara al aeropuerto de Valencia al mejor registro de su historia

Nunca, en los casi cien años de trayectoria que tiene el aeropuerto de Valencia, se había logrado superar los 1,18 millones de pasajeros anotados en estas instalaciones valencianas en solo un mes. Sin embargo, dentro de esa vigencia, parece que el momento dulce que lleva experimentando Manises desde el final de la pandemia no se cansa de pulverizar cualquier récord previo. Este viernes, sin ir más lejos, los datos dados a conocer por el gestor aeroportuario, Aena, han reflejado que agosto fue el mejor mes de la historia del aeródromo. O lo que es lo mismo, la última prueba de que su tendencia creciente todavía no ha tocado techo, gracias especialmente a un viajero internacional que lejos de menguar, sigue aumentando disparado.

El impulso internacional

Porque, por primera vez, la marca mensual registrado por el aeropuerto se situó en los 1.180.047 usuarios, mejorando por tanto en un 5,5 % -unas 61.000 personas más- el balance que se anotó en el mismo periodo del año pasado. Tras este éxito, como viene siendo habitual, se esconden dos realidades contrapuestas. Las llegadas o salidas rumbo a otros destinos nacionales se están contrayendo. Lo refleja el hecho de que este mercado menguó durante el citado mes un 4,6 % con respecto a las cifras de 2024, lo que lo dejó en los 282.245 viajeros. Es una situación llamativa si se tiene en cuenta que agosto, por norma general, es el mes en el que más gente en España coge sus vacaciones y, por tanto, en el que más se viaja, por lo que una caída en sus registros suele ser síntoma de una contracción en el consumo o un giro hacia otros destinos, como los de fuera del país.

Y es que, por suerte, el turismo internacional se encuentra en clara tendencia ascendente. Casi 900.000 pasajeros -895.560, concretamente- escogieron en agosto Manises como punto de origen o destino de sus vuelos con el extranjero, una mejora del 9 % con relación a 2024. Por mercados, Italia volvió a ser el principal país de interconexión con Valencia, superando los 181.000 pasajeros transportados en rutas entre ambos territorios. A su zaga se situaron Alemania con 100.433 viajeros; Francia, con 94.980 y Reino Unido, con 93.730.

Pasajeros en Manises, este año. / Germán Caballero

Un aumento de viajeros explicado también por un mayor número de vuelos. Solo en agosto, el aeropuerto de Valencia operó un total de 8.630 vuelos, lo que supuso una subida del 3,9 % respecto a los movimientos de aterrizaje y despegue del mismo periodo de 2024.

Un acumulado de máximos

Pero, ¿qué impacto tiene un nuevo récord en las cifras acumuladas de Manises? La realidad es que, hasta agosto, se han superado los 7,9 millones de pasajeros, un incremento del 9,2 % con relación a los 7,25 millones de viajeros que se habían anotado en los mismos ocho meses, pero del pasado ejercicio. Es un crecimiento destacado que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que 2024 ya cerró con el aeropuerto superando en más de 300.000 usuarios la capacidad máxima oficial -10,5 millones de pasajeros- que establece el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II). Teniendo en cuenta que esa tendencia ha seguido creciendo, la perspectiva del año apunta -si no hay contratiempos- a superar los 11,5 millones de viajeros o, incluso, acercarse a los 12 millones a 31 de diciembre. Todo en un momento en el que informes como el de Cámara Valencia aseguran que Manises está "saturado" y teniendo casi un 20 % más de actividad de lo que debería.

Para poner solución a ello, Aena ya ha prometido que llevará a cabo la ampliación del edificio terminal de Manises, una solución -que como mínimo llegará para 2027- que un año y medio después de confirmarse ese proyecto todavía sigue sin mostrar detalles.