La demanda extranjera para comprar casa es superior en Valencia que en Madrid y Barcelona

El interés de la provincia de Valencia por parte de los extranjeros es creciente. Lo muestran los datos, históricos mes tras mes, de llegadas de visitantes internacionales al aeropuerto de Manises, también la voluntad de alquilar una vivienda, y, asimismo, las búsquedas para comprar una casa. Es lo que pone de manifiesto el portal inmobiliario Idealista que sitúa este territorio en el puesto número doce de España en cuanto al porcentaje que las visitas de ciudadanos de otros países realizan con la intención de adquirir un inmueble en este territorio. De todas las consultas que se hacen para este fin, el 12,8 % proceden del exterior.

Se trata de un porcentaje que está por encima de las otras dos grandes provincias españolas en términos de población y poderío económico, dado que el dato es superior al 9,5 de Barcelona y Madrid, con un 4,6 %. El citado portal no detalla cuántas operaciones se hacen en cada uno de los territorios y cuántas de ellas corresponden a extranjeros. De hacerlo, es muy probable que las dos demarcaciones superasen a la de Valencia en número. Donde esta gana es en la cifra que representan los extranjeros sobre el total de compraventas.

Alicante

De la que está ciertamente muy alejada la provincia de Valencia es de la de Alicante, que encabeza este particular escalafón. El territorio del sur de la Comuntat Valenciana tiene un 33,2 % de interesados en comprar una vivienda que son extranjeros, ligeramente por encima de Baleares, con un 31,5 %, y a cierta distancia de Málaga (27,1%) y del 25,8 % en Santa Cruz de Tenerife. Justo por encima de Valencia aparece Castellón, con un 13,7 %.

Británicos, alemanes, marroquíes, franceses y neerlandeses fueron las nacionalidades que más casas compraron en España en 2024. Analizando los tres países que realizan más visitas a las viviendas en venta del portal en cada mercado, en Alicante destacan los procedentes de Países Bajos (19 %), Alemania (12 %) y Reino Unido (11 %); mientras en Baleares son los alemanes los más interesados (42 %), seguidos de ingleses (11 %) y franceses (7 %).

Ciudadanos

Málaga es la única provincia del 'Top 5' donde la demanda extranjera continúa liderada por británicos (14 %), seguida de los precedentes de Países Bajos (13 %) y Alemania (10 %). En la provincia de Valencia, la primera posición corresponde, con un 12 %, a los neerlandeses, seguidos con un 11 % por alemanes y estadounidenses. En Castellón, la primera posición corresponde con gran diferencia a los franceses (21 %) y a continuación aparecen los alemanes (15 %) y los procedentes de Países Bajos (10 %).

Chalets en la provincia de Alicante en una imagen de archivo / ALEX DOMINGUEZ

La demanda en Barcelona la dominan los alemanes, seguidos de los estadounidenses y los franceses. Sevilla, que figura en el puesto 25 de este ranking con un 5,8 %, es objeto de deseo de estadounidenses, en primer lugar, y, después, de alemanes y británicos. En Madrid, la primera posición también corresponde a los ciudadanos de los Estados Unidos. Los procedentes del Reino Unido, tan presentes cuando se trata de vacaciones en la provincia de Alicante, ocupan las primeras posiciones como compradores en territorios como Almería, Murcia o Granada.

Registro

En un comunicado, Idealista cita los datos de los Registradores de la Propiedad de 2024, que ponen de manifiesto que, en España, el 14,6 % de las compras de vivienda fueron por parte de extranjeros, cerca del máximo de la serie histórica (15 % en 2023). En términos absolutos, la demanda extranjera se incrementó al alcanzar cerca de 93.000 compras.

El 10,8 % de las compras de vivienda realizadas por extranjeros alcanzaron un importe igual o superior a 500.000 euros, récord histórico; y el 52,6 % de las operaciones fueron de no comunitarios, en un contexto marcado por el fin de las visa de oro (Golden Visa) y los cambios fiscales anunciados para desincentivar la compra de vivienda de extranjeros en España.