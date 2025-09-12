Los trabajadores de Luanvi rechazan la venta de la compañía a Torqueva

El comité de empresa de Textil Deportivo Valencia S.A. -nombre legal de la marca deportiva valenciana Luanvi- rechaza la vena de la histórica firma -cofundada por el empresario Vicente Tarancón, que falleció en la riada del 29 de octubre, y que este verano entró en concurso de acreedores tras no llegar a un acuerdo con la banca para refinanciar la deuda- a Torqueva a pesar de contar con el apoyo judicial que "permite la operación". Así lo ha explicado en un comunicado UGT FICA- PV, que señala que la "oferta de adquisición" presentada por el conglomerado "está lejos de ser una solución" a la situación concursal a la que "estaba sometida la empresa, supone un grave retroceso en derechos laborales y un ataque directo al empleo, que no cuenta además con las condiciones de viabilidad de la empresa".

Las críticas de los trabajadores

Entre sus denuncias, la central sindical asegura que la oferta de Torqueva para la adquisición de la marca, "deja fuera a más de la mitad de la plantilla, con la subrogación de solo 46 de los aproximadamente 100 trabajadores actuales". "Esta decisión, injustificada como se califica desde el Comité, condena a decenas de familias a la incertidumbre y la precariedad, en un momento especialmente delicado para la actividad productiva", insisten desde el órgano de representación de los trabajadores, que señala también que este proceso de venta es "una maniobra más por parte de los actuales propietarios de firma deportiva para mantener el control sobre la marca que implica, por una parte, un acuerdo de cesión de licencia y distribución y por otra el mentado concurso de acreedores de su comercializadora Textil Deportivo Valencia S.A."

Por otro lado, respecto a las condiciones laborales, el comunicado señala que la propuesta "no garantiza empleo, ni salarios de forma integral", ya que "aunque se habla del mantenimiento del empleo durante tres años, no existen mecanismos de control ni penalizaciones reales que respalden esa promesa". De ahí que, apuntan, temen que esta oferta de adquisición "abra la puerta a despidos, ERTEs y modificaciones sustanciales que dejarían a la plantilla desprotegida". Del mismo modo, critican que en el plan operativo que ha presentado el 'holding' "no hace referencia, ni hace un detalle exhaustivo de inversiones o crecimiento".

Deuda en las últimas cuentas

Más allá de este contexto, según se recogía en las últimas cuentas depositadas por la firma, en el ejercicio de 2023 la compañía valenciana -que durante su trayectoria vistió al Valencia CF, al Levante UD y, hasta la pasada temporada, también al Valencia Basket- cerró con una facturación de 15,5 millones de euros, unos beneficios netos de 61.206 euros y una deuda de 11,7 millones de euros. Fue, por tanto, el 20 de junio cuando el juzgado de lo Mercantil número dos de Valencia -el mismo que dio luz verde a la venta- aceptó la solicitud de Luanvi de que se iniciara el trámite concursal.