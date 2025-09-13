Uno de cada cuatro nuevos convenios de la C. Valenciana ya se firma con 37,5 horas a la semana o menos

La reducción de la jornada laboral ha fracasado en el Congreso de los Diputados tras la iniciativa del Gobierno central, en concreto de la vicepresidenta y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Tal como estaba previsto, las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts salieron adelante con 178 votos a favor y 170 en contra. Sea como fuere, los convenios colectivos cada vez establezcan menos horas de trabajo. Los acuerdos laborales se preparan para la reducción de la jornada laboral y se anticipan a la intención del Ejecutivo central, ya veremos si lo consigue más adelante, de conseguir por ley las 37,5 horas semanales como jornada máxima legal.

En el caso de la Comunitat Valenciana, y según constatan los datos de la secretaría de Políticas Sindical y Condiciones de Trabajo de UGT-PV (elaborado con datos del Ministerio de Trabajo), en esta autonomía se han firmado 30 convenios (período enero-abril de 2025) con menos de 1.713 horas/año, o lo que es lo mismo: 37,5 horas/semana o menos. Estos afectan a 13.311 trabajadores valencianos. Esa cantidad de pactos laborales representan alrededor de una cuarta parte de los totales sellados en el citado período de tiempo (138). En el ámbito de negociación autonómica se recogen 24 convenios de empresa que aglutinan a 4.120 personas con una jornada pactada igual o inferior a 37 horas y media y 6 convenios de otro ámbito, que cubren a 9.191, con dichos términos sobre el tiempo de trabajo.

En busca de consensos

La mayoría de los nuevos acuerdos laborales logrados entre la patronal y los sindicatos a lo largo de este año, en concreto casi la mitad (60 de un total de 138), contemplan jornadas laborales de entre 38,5 y 39,5 horas. Las 40 horas semanales que rigen en la actualidad, equivalen a 1.826 horas al año. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana -al menos entre enero y abril de 2025- no figura ningún convenio con dicha duración de la jornada de trabajo. En España, según la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, en 2024 se firmaron 1.150 convenios con una jornada media de 1.745,62 horas al año, es decir, 38,23 horas semanales. Un año antes, sindicatos y patronal rubricaron 1.633 con 1.762,68 horas anuales de media (38,61 horas/semana). Y, en 2022, fueron 1.381 con una jornada media de 1.763,27 horas/año (38,62 horas/semana).

Variación salarias en los convenios. Por autonomías. Agosto de 2025. / Levante-EMV

La reducción de jornada laboral a 37,5 horas, tal como destaca la secretaria general de CC OO-PV, Ana García, beneficiaría a 1.481.000 asalariados de la Comunitat Valenciana, lo que presenta al 76% de esta población y que supone siete puntos porcentuales por encima de la media estatal. Por sectores, más de la mitad de los beneficiarios están en comercio, industria manufacturera, hostelería y construcción, "precisamente donde los márgenes empresariales más han crecido en los últimos años", puntualiza la máxima responsable de CC OO-PV.

Por provincias, de los convenios firmados hasta ahora Alicante es la que tiene las jornadas más elevadas (1.780 horas/año), frente a las 1.767,1 de Valencia y 1.765,6, de Castelló.

Según la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la mayoría de convenios están en torno a las 39 horas y la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales con carácter general no ha sido aprobada y, por tanto, no se puede generalizar en el tejido productivo de la Comunitat Valenciana. "Otra cosa distinta es que en determinadas empresas sí se pueda estar aplicando una reducción de jornada en esos términos, pero no es lo general ni lo recogido en los convenios colectivos", reiteran desde la organización que preside Salvador Navarro. La patronal ha puesto el foco en sectores como la hostelería, la agricultura, el comercio o la ganadería y la pesca, haciendo hincapié en que la reducción de jornada sería lesiva para los mismos.

Subida salarial

Los salarios por convenio han subido este mes de agosto un 3,5 % en España, más que el IPC (2,7%). Sin embargo, en la Comunitat Valenciana la mejora de las nóminas si sitúa a la cola de España con un incremento del 2,78 %.

_Así evoluciona la negociación colectiva hasta agosto de 2025. / Levante-EMV

Para el secretario general de UGT-PV, Tino Calero, tras 42 años de una jornada de 40 horas "ha llegado el momento ya de que se apruebe por ley la reducción de la jornada laboral" en primer lugar porque es "una manera de equilibrar el desequilibrio que se ha producido en este país" ya que desde 1983 "la productividad real por hora trabajada se ha incrementado en un 53%, mientras el incremento real de los salarios un 22%".