Grupo Tesela construirá un edificio para alquileres de larga duración en El Cabanyal

El Cabanyal también apuesta de lleno por el alquiler de viviendas a largo plazo. La compañía valenciana Grupo Tesela, que desarrolla proyectos integrales de arquitectura, construcción y 'branding'', será la encargada del desarrollo integral de un nuevo residencial de larga estancia en el barrio marinero de El Cabanyal. El proyecto ha sido promovido por un 'family office' valenciano a través de su filial Medinest.

Según informas fuentes de esta firma valenciana, el inmueble constará de nueve viviendas de 50 metros cuadrados útiles repartidas en cinco plantas y está previsto que la construcción esté finalizada el próximo año. Ubicado en la calle Felipe Vives, el proyecto persigue dar respuesta a la creciente demanda de estudiantes y nómadas digitales, así como trabajadores de grandes empresas afincadas en la capital del Túria que requieren de este tipo de soluciones habitacionales.

Proyecto del interior del edicicio de viviendas. / Levante-EMV

Proyecto

Grupo Tesela ha realizado desde el análisis de mercado hasta la ejecución final del proyecto, pasando por todo el proceso creativo. “Hemos enfocado este proyecto desde un enfoque 360º, ya que no solo se trataba de construir el edificio, sino de dotar de una identidad diferenciadora al proyecto”, explica Laura López, CEO de Grupo Tesela.

Entorno

En este sentido, "el proyecto conecta entorno y concepto con una marca y logotipo que representa la unión de una ola, un nido y una vivienda. Además, esta identidad visual también se ha aplicado en elementos del residencial como la fachada, que contiene un lambrequín típico de los edificios de El Cabanyal (adorno heráldico en forma de hojas) pero con una ondulación como la de las olas del mar", aseguran desde esta firma. Con este nuevo proyecto, la firma valenciana se consolida como referente en la gestión integral de proyectos residenciales, así como de restauración y del sector hotelero.