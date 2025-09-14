Feria Valencia, motor MICE.

Desde hace unos años, la ciudad de València ha ido consolidando su posicionamiento como uno de los destinos de referencia en el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), un segmento que ha demostrado ser uno de los más rentables, menos estacionales y con mayor capacidad de impacto en el tejido económico local.

En el corazón de este proceso se encuentra Feria Valencia, un gigante expositivo que ha pasado de ser un recinto de ferias tradicionales a convertirse en una infraestructura versátil, moderna y estratégica para el turismo de negocios internacional. En 2024, albergó más de 80 ferias y eventos entre los que se encuentran citas tan relevantes como el Congreso Europeo de Alergología (EAACI), que atrajo a más de 7.500 profesionales de la medicina a la ciudad.

“València es un polo de atracción para eventos de gran magnitud gracias a su ubicación estratégica, a su atractivo cultural y gastronómico, a la calidad de sus infraestructuras y a contar con uno de los recintos feriales más grandes y versátiles de Europa”, afirma el director de ferias de Feria Valencia, Daniel Marco. “Certámenes como Hábitat València atraen a más de 50.000 visitantes en solo cuatro días, generando una ocupación hotelera similar a la de Las Fallas, pero con un perfil profesional y un gasto medio muy superior”.

València acogió 51 congresos ICCA (International Congress and Convention Association). / ED

De este modo, Feria Valencia además de acoger eventos, los transforma en oportunidades de crecimiento económico y proyección internacional. Tanto que su papel ha sido decisivo para consolidar a la ciudad de València como uno de los destinos preferidos para el turismo de negocios en España y de los más destacados del sur de Europa.

Un sector en cifras: medio millón de asistentes y 885 millones de euros

Los números respaldan la estrategia. Según datos de la Fundación Visit València, en 2024 se celebraron en la ciudad 2.850 reuniones con más de 500.000 asistentes, lo que se tradujo en un impacto económico superior a los 885 millones de euros. Además, València acogió 51 congresos ICCA (International Congress and Convention Association), con más de 29.000 asistentes, lo que la sitúa entre las 40 principales ciudades del mundo en este ranking, y la tercera de España.

Feria Valencia cuenta con una infraestructura versátil, moderna y estratégica para el turismo de negocios internacional. / ED

Para el director del Valencia Convention Bureau, Manuel Ferrís, estos resultados son fruto de una planificación estratégica muy clara: “Nuestra estrategia se basa en una propuesta de valor sólida, diferencial y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Apostamos por sectores estratégicos como la medicina, la tecnología o la ciencia, y el eje principal es una colaboración público-privada eficaz articulada a través del Convention Bureau”, señala. “Además, ponemos el foco en la sostenibilidad, la innovación y el bienestar social”.

Ferrís remarca que esta visión no se limita a la atracción de eventos, sino que busca dejar un legado duradero en la ciudad. “Trabajamos con universidades, hospitales, clústeres y centros de investigación para que los congresos generen un impacto real en el tejido local. Queremos que cada evento sea también una palanca de transformación social, científica y económica”.

Una red de sedes potentes y complementarias

Junto a Feria Valencia, el Palacio de Congresos de València, diseñado por Norman Foster, también se mantiene como referente internacional en la organización de congresos. Ambas instituciones son socios estratégicos del Valencia Convention Bureau y desempeñan un papel fundamental en la atracción de candidaturas internacionales.

Feria Valencia. / ED

“Feria Valencia y el Palacio de Congresos son infraestructuras complementarias, modernas, eficientes y comprometidas con la innovación”, añade Ferrís. “Su implicación en la estrategia de ciudad es crucial para seguir creciendo como destino MICE. Ambos ofrecen infraestructuras de primer nivel, una amplia experiencia en la organización de grandes eventos internacionales y un firme compromiso con la sostenibilidad y la innovación”.

Pese a su consolidación como destino MICE, València aún enfrenta varios retos clave para mantener su crecimiento. El director de ferias de Feria Valencia, Daniel Marco, señala “la necesidad de mejorar la conectividad aérea e incrementar el número de camas”, mientras Ferrís añade “la importancia de incorporar nuevos espacios, de reforzar el legado que los eventos dejan en la ciudad mediante una mejor conexión con el ecosistema local, y de seguir avanzando en sostenibilidad y accesibilidad, dos factores cada vez más valorados por los organizadores internacionales”.

Uno de los eventos que acoge Feria Valencia. / ED

El modelo valenciano: colaboración, planificación y propósito

El éxito de València como destino MICE no es casualidad. Responde a una estrategia integral de ciudad, en la que actores públicos y privados reman en la misma dirección. El director de ferias de Feria Valencia, Daniel Marco, lo resume así: “Los destinos más exitosos en el turismo congresual son aquellos que articulan su propuesta de forma coordinada entre instituciones, recintos, hoteleros y empresas. Modelos como los de Milán o Barcelona demuestran que, si el ecosistema trabaja unido, los resultados llegan. Y a València ya están llegando”.

Con una planta hotelera en expansión, nuevos espacios en desarrollo y una narrativa centrada en los valores sostenibles y el legado positivo, València se consolida como uno de los grandes referentes MICE del sur de Europa. Una ciudad que ha sabido reinventarse, atraer talento y convertir los eventos en una herramienta de transformación real.