El galimatías de las marcas chinas que ya conquistan la Comunitat Valenciana

El equilibrio de fuerzas de la geopolítica mundial lleva años en movimiento. Mientras Estados Unidos ha ido virando de la Administración Trump a la de Joe Biden para acabar de nuevo en manos del líder republicano, China -con Xi Jinping como cabeza, siendo en pararelo el dirigente del país con mayor trascendencia desde Mao Zedong- ha ido consolidando su peso como potencia alternativa a Occidente. Un camino de fortalecimiento que ha tenido en la economía un pilar fundamental, convirtiéndose el gigante asiático en un actor de referencia en sectores como la energía solar o el automóvil. Tanto es así que, en este último capítulo, su potenciación en solo unos pocos años ha sido espectacular, inundando con un galimatías de siglas y marcas -y, con ellos, de modelos asequibles económicamente- los concesionarios de todo el globo. Y la Comunitat Valenciana, pese a que su éxito es relativamente reciente, no es una excepción.

Sin embargo, ¿sabemos qué insignias son chinas y a quién pertenecen? La realidad es que la amalgaba de empresas tras esos nombres resulta variada y solo unas pocas firmas han desembarcado -por el momento- en la autonomía con más de una marca. Pese a este hecho, la importancia y presencia de las mismas es creciente y su volumen de ventas, también. Solo entre enero y agosto de 2025, hasta 63 marcas -según las patronales del sector como Ganvam- han vendido al menos un coche en el territorio valenciano, superándose con ello las 95.000 unidades matriculadas. De ellas, más de 11.000 -es decir, un 11,6 %- tenían en su carroceria la insignia de una de las compañías del gigante asiático. Mayor cuota, eso sí, tiene el país si lo que se analiza es el número de marcas con origen o capital chino, ya que estas ascienden hasta 19 de las 63, es decir, casi un tercio del total.

Del Estado a los magnates

De ellas, la que mayor entidad ha ganado es MG. Pese a que su trayectoria comenzó hace un siglo en Reino Unido, en 2005 fue comprada por la empresa china Nanjing Automobile que, dos años después, se unió con SAIC (Shanghai Automobile Industry Corporation) para formar SAIC Motor, una compañía que ha sido autora de casi la mitad de las ventas de coches chinos en la autonomía y que también tiene entre sus atractivos la insignia Maxus. El control de SAIC, además, se estima que al 70 % está en manos del propio Estado chino. Una situación que, no obstante, no es única.

Porque Chery, otro de esos grandes conglomerados que se abren paso en la automoción mundial, también tiene como principal accionista al propio gigante asiático. Es algo relevante si se tiene en cuenta que tiene tres de las cinco marcas de capital chino más adquiridas actualmente. La primera de ellas, Omoda, ya supera las 1.335 matriculaciones -más de la mitad de ellas en la provincia de Valencia-, mientras que otra como Jaecoo se ha disparado, pasando de tener ventas anecdóticas en la Comunitat a superar con sus 697 ventas a otros fabricantes históricos como Honda o Alfa Romeo. La triada la cierra la marca -española de origen pero revitalizada gracias a su alianza para producir en la antigua planta de Nissan en Barcelona- Ebro, cuyas matriculaciones ya superan las 800 en su año de 'estreno'.

Clientes en un concesionario de Omoda y Jaecoo en Alicante, este año / ALEX DOMINGUEZ

No obstante, más allá del Estado, hay grandes fortunas del país oriental empujando otros emblemas de su automoción. El caso más claro es el de Li Shufu, magnate y uno de los diez hombres más ricos de China que es propietario de otro 'holding' como Geely. Con Lynk & Co como principal bandera, su influencia en el mercado está al alza, un hecho que se puede ver también con la presencia de otras marcas como Geely. Sin embargo, los tentáculos de Shufu no acaban aquí. Porque además de haber adquirido otras firmas europeas como Polestar, Volvo o Lotus, también es accionista del grupo Mercedes Benz y tiene un 17 % de las participaciones de otra insignia como Aston Martin. Menos extensión empresarial pese a ser de un hombre de perfil parecido ha tenido Wang Chuafu, el multimillonario presidente y fundador de BYD. O lo que es lo mismo, el máximo dirigente de la marca de origen chino que más se vende en la Comunitat con casi 1.700 unidades vendidas.

Las otras insignias

Pero la lista de emblemas de la automoción china, aunque sea con un papel más secundario, va mucho más allá. Entre esos otros casos está el grupo Seres -con dos marcas como Seres y DFSK-, cuyo principal accionista es China Asset Management, uno de los fondos más importantes del gigante asiático. Del mismo modo también aparecen en los registros de las matriculaciones otras marcas como SWM (italiana de origen, pero en manos del 'holding' Shineray), Xpeng y Dongfeng (pertenecientes ambas a las empresas homónimas), Bestune (Grupo Faw), Skywell (Skyworth) o Yudo (Fujian Motors Group). El último caso, el de Leapmotor, es el más particular. Y es que pese a tener un origen chino, se ha aliado con Stellantis en una 'joint venture' que el gigante con sede en Ámsterdam domina con el 51 % del accionariado.