Las piezas 3D de gran tamaño y sostenibles que atraen a Ford

Usar una de las grandes herramientas que ha traído la Industria 4.0, la tecnología 3D, para diseñar y producir con materiales más sostenibles desde muebles de interior a bancos en los que sentarse en la calle, pasando por unas piezas para el sector de la automoción que ya han atraído el interés de un gigante como Ford. Ese es el horizonte en el que se ha centrado desde septiembre de 2024 y hasta este próximo mes de octubre el proyecto MAT3D-XL, una iniciativa que busca poder desarrollar y producir con compuestos sostenibles elementos de gran tamaño, en concreto, que superen "el metro cúbico".

Sin ensamblajes

Así lo explica a este diario Daniel Rodríguez, investigador en Ingeniería del Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas), quien destaca como principal ventaja que con esa tecnología 3D de impresión termoplástica se pueden desarrollar piezas sin ensamblajes que "son de buena calidad y buena resistencia, sin perder de vista la sostenibilidad". En concreto, el principal reto que ha afrontado este tipo de fabricaciones aditivas es poder sacarlas adelante superando problemas como el ‘warping’ (deformación) o el ‘cracking’ (delaminación) que se dan por las tensiones térmicas durante el proceso de fabricación. "Integramos un sistema que hace un calentamiento previo de la capa que se está depositando que hace que se reduzcan esos problemas", incide al respecto Rodríguez sobre un procedimiento que permite controlar con precisión esa temperatura de impresión y, además, mejorar la adhesión entre capas.

El proyecto MAT3D-XL, además, permite el desarrollo de nuevos materiales reciclados o que tienen origen biológico –como la cáscara de arroz–, reforzándolos con fibras naturales, de carbono o de vidrio. Todo ello, señala el investigador, con el objetivo de que "sean más estables durante el proceso de fabricación y se puedan reducir en paralelo los fallos estructurales".

Sectores a beneficiarse

Sin embargo, ¿qué posibilidades abre para la economía valenciana y sus empresas este proyecto? En palabras de Rodríguez, las aplicaciones son "infinitas", aunque de momento sus trabajos han estado centrados en actividades concretas, como las de los vehículos. "La combinación de los materiales en la automoción permite hacer partes del recubrimiento o del chasis que sean estéticas», afirma el investigador, que destaca cómo Ford ha sido una de las firmas con las «que estamos trabajando". De momento, esta tecnología ya ha permitido diseñar y fabricar un alerón.

Pero las pruebas del proyecto –de la mano de otras empresas como Molder Disnova y Plàstic Preciós La Safor– ya han ido más allá. Porque como explica Rodríguez, su 3D a gran escala permite también elaborar "mobiliario urbano, como las patas de un banco de calle, pero también otros elementos como maceteros". A ellos se suma la decoración de interiores para muebles como la barra del mostrador de una tienda , aunque en el futuro ese catálogo podrá ser más amplio. "Una vez esté validado veremos posibles horizontes", concluye.