Los inversores se lanzan a comprar pisos para alquilarlos por habitaciones

Los inversores se han lanzado a comprar pisos en València y su área metropolitana para alquilarlos por habitaciones por la alta rentabilidad que ofrecen. El precio de un cuarto en el Cap i Casal se sitúa entre los 350 y los 500 euros en un piso compartido de entre tres y cuatro estancias, según informa la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). Las agencias alertan del auge del aumento de la demanda del arrendamiento de habitaciones ante la dificultad de pagar más de mil euros por un piso completo.

En tres años se ha triplicado la oferta de habitaciones disponibles porque es más rentable para los propietarios, pero los precios están por las nubes debido a la demanda. Las inmobiliarias explican que una parte importante de las habitaciones las están alquilando inmigrantes recién llegados a València y trabajadores procedentes de otras áreas de España. Ahora mismo hay disponibles en el Cap y Casal 2.388 habitaciones, según datos de la plataforma inmobiliaria Idealista.

Los precios no paran de subir. Alquilar una habitación en València cuesta lo mismo que un piso entero hace cinco años. La oferta de arrendamiento de cuartos se ha disparado un 38 % en la capital del Túria en el último año con un precio medio de 400 euros, según datos de Idealista. De forma paralela, la oferta de viviendas enteras de alquiler se ha desplomado porque muchas han pasado al arrendamiento vacacional y por habitaciones.

Crecimiento de la ciudad

El recalentamiento del precio de las habitaciones en el Cap i Casal se ha producido por el gran aumento de la demanda tras el crecimiento demográfico de la ciudad. València ganó 22.000 habitantes en 2023 y 20.000 en 2024 hasta alcanzar los 844.424 ciudadanos por la llegada de inmigrantes.

Ante esta avalancha de nuevos vecinos, cada vez más caseros apuestan por trocear las viviendas para ganar más dinero. Los propietarios pueden obtener el doble alquilando la vivienda por habitaciones (en algunos casos habilitan un cuarto extra en el salón). Además, muchos propietarios se han pasado al alquiler por cuartos porque tienen más seguridad jurídica y pueden acceder a las zonas comunes de la vivienda, según explican desde las inmobiliarias.

Interés de los inversores

Nora García, presidenta de Asicval (que representa a más de cuatrocientas inmobiliarias), asegura: “Con las restricciones a los pisos turísticos, estamos viendo cómo nuevos inmuebles salen al mercado bajo la modalidad de alquiler de habitaciones. Pero también estamos detectando un creciente interés entre pequeños inversores por comprar viviendas con el objetivo de compartimentarlas con esta finalidad”.

Para la presidenta de Asicval “la falta de vivienda destinada a alquiler habitual está convirtiendo al alquiler de habitaciones en la única solución residencial para muchas personas, pese a que también presentan precios desorbitados, pero al fin y al cabo son rentas que la gente sí puede pagar”.

Desalojo por la vía rápida

El alquiler por habitaciones también crece con fuerza en el Cap y Casal por la facilidad para proceder con el desalojo del inquilino en caso de impago. Una parte de los propietarios prefiere esta opción de arrendamiento porque tienen mayor control sobre su propiedad tras los cambios legales que dan derecho a los inquilinos a que el contrato se prorrogue hasta cinco años. En Valencia hay una oferta de 4.741 habitaciones de las que 3.282 están en el Cap i Casal (hace tres años había menos de mil).

Alquiler en horas

La falta de oferta de viviendas completas por el tirón del arrendamiento por habitaciones ha provocado que las que salen al mercado se alquilen en horas. La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra en las tres grandes capitales de España: Madrid (21 % del total), Barcelona (15 %) y València (9 %). Las otras dos ciudades españolas donde más se ha precarizado el alquiler son Sevilla (3 % de la oferta del país) y Granada (2 %). Las cinco ciudades están muy marcadas por el turismo.

Medidas de acceso

Desde Asicval consideran urgente impulsar medidas para promover la oferta de alquiler de vivienda habitual desde el ámbito fiscal y normativo, y con la garantía de seguridad jurídica tanto a inquilinos como propietarios. "De esta manera, el aumento de la oferta acabará redundando en los precios de todo tipo de alquiler, incluido el de habitaciones, una opción válida que siempre ha existido para un periodo o necesidad concreta. Estas iniciativas deben enmarcarse en un pacto de Estado por la vivienda entre administraciones para garantizar su continuidad en el tiempo", inciden desde la asociación de inmobiliarias.