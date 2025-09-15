Se inaugura el primer supermercado Kuups, fruto de la alianza entre Transgourmet y Nudisco
Nuditrans se formalizó el pasado mes de mayo con un ambicioso plan de expansión en la zona de Levante
Nuditrans, la empresa conjunta participada al 50 % por Transgourmet Ibérica y Nudisco, acaba de dar un paso adelante en su estrategia de convertirse en el referente del retail de proximidad y conveniencia en toda la zona de Levante.
La nueva sociedad, que comenzó su andadura el pasado mes de mayo con la aprobación de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), ya ha inaugurado su primer supermercado bajo la enseña Kuups, en el municipio de Novelda, en la provincia de Alicante.
El nuevo establecimiento está ubicado en la calle Capellà Margall, 45, cuenta con 220 m² de sala de ventas y ofrece un amplio surtido de productos de alimentación cuidadosamente seleccionado para responder a las necesidades cotidianas del consumidor local.
Como supermercado de proximidad, apuesta por la comodidad, la rapidez en la compra y una oferta adaptada al entorno, con especial atención a los productos frescos, marcas reconocidas y referencias de proveedores locales. Dispone de un mercado de frescos con secciones de fruta y verdura; carnicería, charcutería y congelados, además de área de panadería y artículos para el hogar y la limpieza.
Esta apertura representa la primera materialización de la alianza entre ambas compañías, que busca expandir aún más la presencia de las dos empresas en la Comunidad Valenciana y Albacete; combinando la experiencia de Transgourmet Ibérica en suministro, logística y distribución, con la trayectoria de Nudisco en la gestión de supermercados en la zona de Levante.
Además de esta nueva apertura, la sociedad incluye 32 supermercados propiedad de Nuditrans: 19 bajo la enseña Kuups, 11 Economy Cash y 2 Vidal.
Uriel Alcaraz, CEO de Nuditrans, destaca que “la apertura de este Kuups, apenas unos meses después de formalizar la alianza, es una muestra de la solidez de esta colaboración estratégica”.
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- La Fiscalía pide una indemnización de casi 700.000 € al Ayuntamiento de Quartell a exediles del PP y dos empresarios
- Un pionero en la industria de los cítricos de la Safor
- La ruina del millonario puente giratorio sin uso de la Marina de València
- La CHJ atenta a las extracciones en el «mar subterráneo» de València que anuncia Catalá
- Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
- Una mujer con alzhéimer atraviesa València en pijama sin recibir ayuda
- Los vecinos de la Malva-rosa lamentan que Catalá no les haya consultado su plan para las Casitas Rosas