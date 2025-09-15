The Terminal Hub quiere crecer en la base del Victory Challenge en la Marina de València. La Autoridad Portuaria de València tiene sobre la mesa propuestas para dar un nuevo uso a la base del Victory Challenge en la Marina. Entre las mismas, se ha presentado la de Victory by TTH, un proyecto que surge como la evolución para el crecimiento de The Terminal Hub, espacio de innovación y emprendimiento. La otra propuesta es de Nomadom Cospaces (una alianza entre Grupo Gimeno t Talvion) que plantea invertir 2,9 millones de euros.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los 3 millones de euros en la reforma y plantea un plazo de concesión de 30 años, lo que, según los promotores, "refuerza su carácter de apuesta a largo plazo para contribuir a consolidar la Marina como el distrito de innovación más importante de nuestra ciudad". La propuesta incluye además una oferta económica que en función de la evolución del proyecto podría elevar la contribución total a la ciudad de Valencia de hasta 300.000 euros al año.

La iniciativa de Victory by TTH, según sus impulsores, busca reforzar la visión compartida por el Ayuntamiento de València y la Autoridad Portuaria de convertir la Marina en un enclave tecnológico y en un motor económico y social y, por tanto, "no ser tan sólo un proyecto empresarial al uso". The Terminal Hub no dispone de espacio suficiente para dar cabida a la creciente demanda de empresas referentes a nivel internacional que buscan establecerse en Valencia. En apenas un año de funcionamiento, ha consolidado una comunidad formada por corporaciones como IBM, Cámara de Comercio, Universidades, fondos de inversión y startups de todo el mundo.

El proyecto se apoya en el modelo The Terminal Hub cuyo objetivco es que todas las empresas estén alineadas con cuatro ejes estratégicos: tecnología, innovación, inversión y talento. "Estos pilares garantizan que cada miembro contribuya a un ecosistema de alto valor añadido, donde las conexiones generan sinergias reales y permiten que los proyectos escalen y se fortalezcan", según los responsables de The Terminal Hub.

Apuesta

Los impulsores del proyecto insisten en que quieren ampliar la atracción de talento internacional y empresas tecnológicas; especializarse en sectores de futuro como sostenibilidad, movilidad inteligente, inteligencia artificial, economía azul y energías limpias; ser un punto de encuentro entre universidad, empresa e inversores; y, sobre todo, consolidar València como capital mediterránea de la innovación.

“Estamos muy ilusionados con la posibilidad de contribuir al futuro de la Marina y hemos trabajado intensamente este verano para presentar una propuesta sólida y con visión de largo plazo”, explica Francesc Pons, director de The Terminal Hub, que añade: “Confiamos en que la Autoridad Portuaria valore las distintas alternativas por su capacidad de integrarse en el polo tecnológico y de innovación que estamos impulsando en Valencia. Modelos ya contrastados como el de TTH pueden contribuir a consolidar este ecosistema de referencia para la ciudad y su entorno”, añade.