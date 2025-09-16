La producción citrícola caerá un 16% y tendrá la campaña más corta de los últimos 16 años

Una campaña con pocas naranjas y mandarinas en las principales territorio citrícolas de España: Comunitat Valenciana, Andaludía, Murcia y Cataluña. El Ministerio de Agricultura, que se ha reunido esta mañana con representantes de las principales organizaciones del sector, estima un aforo inicial de producción citrícola nacional de 5,44 millones de toneladas para la campaña 2025/2026. Así lo ha comunicado la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez. Según el aforo, elaborado a partir de los datos de las comunidades autónomas productoras, la producción prevista será 655.000 toneladas inferior a la de la campaña pasada (-10,7 %) y un 14,2 % menor que la media de las últimas cinco campañas. De este modo, se configura así la cosecha más baja de los últimos 16 años.

Entre las causas que explican este brusco descenso figuran las excesivas lluvias en primavera, las altas temperaturas en periodos críticos del desarrollo de los frutos y los episodios de pedrisco en diversas zonas de cultivo.

Caída por variedades

Respecto a las naranjas se producirían 2,72 millones de toneladas, un 11,6 % (-356.300) menos que la pasada campaña, y un 14,4 % (-459.900 toneladas) por debajo de la media. Representan el 50,1 % del volumen total y el 71 % de las naranjas corresponden a variedades del grupo navel. Mientras tanto, la producción de mandarinas se elevaría a 1,73 millones de toneladas. Una cantidad un 8,2 % (154.100 toneladas) inferior a la pasada y un 14,1% por debajo de la media (-283.700 toneladas). Este tipo de cítricos suponen el 31,9 % del total. Las satsumas representarían el 5,4 % de este grupo; las clementinas el 52,2 % y el resto de las mandarinas e híbridos, el 42,3 %.

Mientras tanto, la producción de limones retrocedería a las 866.654 toneladas. Esta cantidad supondría un 14,7 % (149.400 ) menos que la registrada en la última temporada y un 17,3% (-180.800) inferior a la media). El 77,3 % serán de variedad fino y el 22,1 % de verna. En el caso del pomelo, con una previsión de 107.902 toneladas, superaría a la pasada campaña (que ya fue récord) en un 8 % (+8.000 toneladas). Se situaría por encima de la media en un 26,4 % (+22.570 toneladas), con lo que se prevé de nuevo una campaña récord, por tercer año consecutivo.

Exportaciones globales

España continúa siendo el primer productor de cítricos de la Unión Europea y el sexto del mundo. Entre 2019/20 y 2023/24 exportó una media de 3,5 millones de toneladas por campaña, con un valor medio anual cercano a 3.600 millones de euros. Este país lidera además la comercialización mundial de cítricos frescos, con cerca del 25 % de las exportaciones globales. Más de la mitad de la producción nacional (55 %) se destina a mercados exteriores, proporción que supera el 60 % en pequeños cítricos y limones, y se acerca al 85 % en el caso del pomelo.

Un momento de la reunión en el Ministerio de Agricultura. / Levante-EMV

Introducción de plagas

La mesa sectorial ha tratado otros asuntos aspectos de la cadena alimentaria y contratos, así como las ayudas públicas de las que son beneficiarios y las perspectivas de la citricultura en la próxima Política Agraria Común (PAC). Uno de los asuntos que más preocupan al sector es el riesgo y la tasa de introducción de plagas y patógenos exóticos en la citricultura europea, que aumenta sin cesar debido a la globalización en el comercio, la apertura total del mercado y el creciente impacto del cambio climático en la sanidad vegetal. "En la mesa se han tratado las principales plagas y enfermedades que representan más dificultad para su control y se ha analizado, en este sentido, las autorizaciones excepcionales de materias activas que han podido emplearse en citricultura en la campaña anterior y en la actual", aseguran desde el Ministerio de Agricultura.