Mercadona, la cadena que más crece en lo que va de año, mientras Lidl se refuerza y Dia vuelve a ganar cuota

Mercadona consolida su liderazgo al frente de la distribución alimentaria en los primeros ocho meses del año, tras ser la cadena que más ha crecido en este periodo, mientras que Lidl refuerza su posicionamiento en el mercado y Dia, tras su reestructuración, vuelve a ganar cuota de mercado, según se desprende de los datos del 'Balance de la Distribución', elaborado por Worldpanel by Numerator. En concreto, la cadena de Juan Roig ha incrementado su cuota un 0,7 puntos porcentuales (p.p.), hasta alcanzar los 27,3% del mercado, tras volver a crecer en la zona de Levante, donde registra un nuevo techo de cuota hasta alcanzar el 34,1%, casi dos p.p. más que hace un año.

Bernardo Rodilla, 'Retail Business director' de Worldpanel by Numerator, ha explicado que en un contexto donde el 'retailer' busca aprovechar cada acto de compra, la cadena valenciana está capitalizando las grandes cestas, de modo que cuatro de cada diez de éstas se producen en sus supermercados. Además, también lo hace en categorías estratégicas actualmente como los platos preparados, huevos o el pescado, después del cambio que ha realizado en sus pescaderías.

Carrefour

Por su parte, Carrefour se mantiene en la segunda posición con una cuota de mercado del 9%, tras ceder un p.p. al verse penalizado por la evolución negativa que tiene el canal hipermercado y no haber conseguido compensar la pérdida de compradores con su red de tiendas de proximidad aunque su marca propia gana peso.

Mientras que Lidl, tercero con un cuota de mercado del 6,9%, es la segunda enseña que más sube en este periodo tras elevar su cuota 0,5 p.p. tras conseguir atraer a más compradores a más categorías, lo que favorece que los consumidores visiten más sus establecimientos. Además, destaca que la marca de fabricante está volviendo a ganar peso en sus lineales.

En cuarta posición se sitúa Eroski, que mantiene una tendencia positiva, con una cuota de mercado del 4,3%, tras ganar 0,1 p.p., al volver a ganar cuota en el País Vasco y Cataluña.

Dia, quinta con el 3,7% del mercado, prosigue con su reconquista en la distribución, apoyándose en la proximidad y en el desarrollo de su marca propia, que le ha permitido ganar atractivo entre compradores como los hogares con hijos y en las cestas grandes. Si bien en cuota ha crecido 0,2 p.p. en lo que va de año, la nota más destacada es que es una de las cadenas que más ha crecido en compradores, hasta 1,2 p.p. y ya un 44,3% de los consumidores ha comprado alguna vez en una de sus tiendas.

En crecimiento de compradores, Aldi, octava en el ranking, es la única enseña que supera a Dia en estos meses, hasta 1,8 p.p. Su cuota en el acumulado hasta agosto ha crecido 0,2 p.p, hasta el 1,9%, apoyado no sólo en aperturas, sino también en la fidelidad de los clientes, gracias a categorías como frescos perecederos.

Por su parte, Alcampo, séptima con una cuota de mercado del 2,8% tras perder 0,3 p.p. en estos ocho meses, podría seguir cediendo terreno en lo que va de año dependiendo de los cierres de establecimientos, ya que la reestructuración de su parque se vería reflejado en sus números.

Marca blanca

Por otro lado, los hogares han elevado su gasto en gran consumo en un 3,5% en el acumulado hasta agosto, con una mejor evolución del consumo dentro del hogar, que se ha elevado un 4,4%. Bernardo Rodilla, ha explicado que el consumidor sigue controlando su gasto en la cesta de la compra, lo que impacta en cómo se está comportando. "Esa crisis inflacionaria todavía está presente en el consumidor, en un contexto donde esperamos que el volumen de gran consumo se mantenga estable", ha explicado, de cara al final de este ejercicio.

De esta forma, en este periodo se sigue viendo el control de la cesta de la compra por parte del consumidor, que realiza más visitas al lineal y sus cestas son más pequeñas. Y es que mientras que el retailer redobla esfuerzos por rentabilizar cada acto de compra de sus clientes, estos no tienen problema en completar su cesta acudiendo a varias cadenas, como demuestra que en un 13,6% de sus compras visitan más de una enseña (sin contar el canal tradicional) en el mismo día, un comportamiento que se beneficia de la creciente concentración del 'retail'.

Respecto a la marca blanca, en lo que va de año ha crecido 1,7 puntos porcentuales, un ritmo similar al de 2024, debido a la buena evolución de las cadenas de surtido corto. Aunque durante los últimos periodos se observa una cierta desaceleración de estas marcas, en el acumulado hasta agosto, su cuota alcanza ya el 45,9%.