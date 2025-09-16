El urbanista que diseñó València alerta de que queda suelo para 8.000 pisos y la ciudad ya no puede crecer más

El urbanista Alejandro Escribano, padre del Plan General de Ordenación Urbana de València (PGOU), ha alertado esta mañana de que en el Cap i Casal queda suelo para 8.000 o 10.000 viviendas y se acabó. Escribano ha insistido en que la ciudad ya no puede crecer más "sin dañar espacios que ningún ciudadano sensato eliminaría" como la huerta. Escribano, al igual que el resto del sector de la construcción, apuesta por crecer en el área metropolitana en los ejes de la CV-35 y de la autovía de Torrent.

Alejandro Escribano ha participado esta mañana en la presentación del informe sobre la vivienda de Cámara Valencia, que advierte de que actualmente hay un déficit de 30.000 inmuebles por el crecimiento de población debido a la llegada de trabajadores inmigrantes. Escribano, que firmó en 1988 el último PGOU de València, ha insistido en que en València solo quedan dos bolsas y media de suelo: Grao, Parque Central y lo que queda de Benimaclet, y a partir de ahí "se ha terminado".

Huerta protegida

El arquitecto ha recordado que debido a la huerta protegida y al parque natural de l'Albufera la ciudad no puede crecer más. "Las bolsas de suelo que se planificaron en el PGOU que dirigí yo a finales de los ochenta están colmatadas", ha subrayado. Escribano calcula que los PAI del Parque Central, Grao y Benimaclet hay suelo para 8.000 o 10.000 viviendas por lo que el crecimiento pasa por el área metropolitana.

Los expertos que han participado en el informe de Cámara Valencia han explicado que en el área metropolitana del Cap i Casal sí que hay bolsas de suelo para promover a corto plazo entre 15.000 y 20.000 viviendas. Alejandro Escribano ha admitido que el desarrollo urbanístico en el área metropolitano es complejo por la huerta y las zonas inundables de la dana, pero factible. El punto más claro de crecimiento es el entorno de la CV-35, que ha definido como "gran avenida metropolitana" y el corredor sureste en dirección a Torrent.

Movilizar suelo

Los responsables del estudio han insistido en que la clave para que baje el precio de la vivienda es movilizar suelo. El coste de construir una vivienda de 85 metros cuadrados más la repercusión de la urbanización de la calle y los jardines es de 116.000 euros. "A partir hasta los 300.000 euros (que cuesta una vivienda) lo que hay es suelo. Se puede hacer vivienda barata, lo que hace falta es suelo. Ahí es donde hay un margen de mejora enorme para rebajar el precio", han apuntado.