València es la ciudad española donde más cae la oferta de vivienda

València lidera en España el desplome de la oferta de viviendas en venta. El stock de pisos en el mercado ha caído un 78 % en ocho años y de forma paralela se ha disparado el coste con un incremento interanual del 19 %. Ahora mismo en la ciudad solo hay 3.900 inmuebles disponibles. En el conjunto de Valencia la reducción ha sido del 64 % desde 2016, según revela un informe de la plataforma Idealista.

La reducción ha sido generalizada en todas las provincias y capitales españolas en este periodo, aunque su impacto ha sido distinto. En casi todas las capitales (45 de 52) la oferta ha caído a la mitad o más, siendo València la ciudad en la que el stock de viviendas más se ha reducido: un 78 %. Le siguen Segovia y A Coruña (con -77 % en ambos casos), Cuenca, Santander y Bilbao (-75 % en las 3 ciudades), seguidos por Santa Cruz de Tenerife (-74 %), Ávila (-74 %), Vitoria (-73 %), Pontevedra (-73 %), Guadalajara (-72 %), Toledo, Salamanca, Zaragoza y Pamplona (-71 % en los 4 casos).

Entre los grandes mercados, además de València y Bilbao, la oferta se ha reducido un 67% en Sevilla, mientras que en Alicante y San Sebastián lo hizo en un 66 %. En Madrid la caída del producto llega al 53 % y en Palma al 51 %. Por debajo del 50 % se sitúan las ciudades de Barcelona (-47 %) y Málaga (-45 %). Jaén es la capital donde menos ha descendido el volumen de viviendas en venta, con un 29 %. Le siguen Cáceres (-33 %) y Granada (-41 %).

Los máximos se alcanzaron entre 2015 y 2022, aunque en los grandes mercados se reparten entre finales de 2015 (Madrid y Palma los marcaron en el cuarto trimestre de 2015), Bilbao y San Sebastián llegaron a sus máximos en el segundo trimestre de 2016, mientras que València, Sevilla, Alicante y Málaga lo hicieron en cuarto trimestre de 2016. En Barcelona el máximo tuvo lugar en el cuarto trimestre de 2019.

Menos intensidad en las provincias

La caída de la oferta ha sido menos relevante en el caso de las provincias, ya que solo 23 han alcanzado un descenso del 50 %. La mayor bajada se ha producido en Vizcaya y Álava, con un 70 % de oferta, seguidas por Segovia (-67 %), Guadalajara (-66 %), Cantabria (-66 %), Navarra (-65 %), Valencia y Huesca (-64 % en los dos casos). En la Comunidad de Madrid se ha reducido un 60 %, mientras que en Barcelona se ha quedado en un 34 %. De hecho, 0 tiene un déficit de 19.471 viviendas frente a los hogares creados en 2024

Alicante resiste

Alicante y Jaén, por su parte, son las únicas provincias con una caída inferior al 20 %: -17 % en la provincia de Alicante y -19 % en Jaén. Les sigue Cáceres con una reducción del 20 %, y a continuación se sitúan Málaga (-27 %), Murcia (-31 %) y Granada (-32 %).