Norwegian refuerza sus conexiones con Valencia en pleno 'boom' del aeropuerto

La atracción de rutas del aeropuerto de Valencia ha sido constante en los últimos años, favoreciendo con ello unos datos de pasajeros que han marcado récord tras récord. Una operativa, marcada por el aumento de rutas especialmente con destinos internacionales, cuyo éxito parece que continuará en las próximas temporadas. Y no solo por el debut de lugares nunca antes vistos en vuelos desde o hacia Manises, sino también por el mantenimiento de algunas que han triunfado en los últimos tiempos y que siguen consolidándose como alternativas cada vez más demandadas por la ciudadanía y, con ello, también más reforzadas por las compañías aéreas.

Más frecuencias

El último caso ha sido el de la aerolínea noruega Norwegian, que ha decidido potenciar de cara al próximo verano las frecuencias entre Valencia y la capital del país nórdico, Oslo, que se estrenó este mismo verano. En concreto, como pasará también con las rutas a Bruselas, Toulouse y Lyon, la compañía ha optado por mantener su ruta de cara al periodo estival de 2026. Una buena noticia que, además, no vendrá sola.

Porque según ha podido saber este diario, la intención de la compañía nórdica es la de aumentar también durante más de tres meses -en concreto, diez semanas- las frecuencias entre Manises y la citada capital, sumando con ello un vuelo semanal más al que se ha vivido este año cada sábado. Todo ello sin olvidar que Norwegian también ofrece desde el año pasado una conexión con otra capital nórdica como la danesa Copenhague, lo que la ha convertido en una compañía al alza en tráfico de viajeros.

Viajero nórdico

Son dos de las conexiones con las que Valencia ha cerrado su expansión hacia los países nórdicos en los últimos tiempos, una iniciativa que la propia concejala de Turismo del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, catalogó el pasado agosto de muy positiva, ya que son mercados emisores cuyos ciudadanos "realizan estancias más largas, de casi nueve días, y su gasto medio también es muy importante". En este crecimiento, hay que recordar el último anuncio, el que hizo la aerolínea más importante de Finlandia, Finnair, que señaló también en agosto que a partir del 11 de abril de 2026 iniciará servicios regulares entre Manises y la capital finlandesa Helsinki con dos vuelos semanales los martes y los sábados.