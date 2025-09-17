La obra civil dispara el negocio y los beneficios de las constructoras valencianas

Las principales constructoras valencianas, en su mayoría de propiedad familiar, aprovecharon el tirón del crecimiento de la obra pública durante 2024 -todavía sin computar adjudicaciones de infraestructuras destruidas por la dana- para engrosar su cuenta de explotación, tanto la cifra de negocio como los beneficios. Una de las últimas en depositar sus cuentas en el Registro Mercantil es Torrrescamara, cuya cifra de negocio se ha elevado a 63,9 millones de euros en 2024, una cantidad que representa un incremento del 31,7% en comparación con el ejercicio anterior, y logró un beneficio neto de 409.232 euros, un 49,9% más.

El 82 % de la cifra de negocio de esta constructora valenciana presidida por Juan Cámara corresponde a obra pública, frente al 18% de vivienda. Recientemente, la Diputación de Valencia ha adjudicado a esta compañía la ejecución de las obras de acondicionamiento de la carretera CV-611, por un importe de 2.734.150 euros. Además, las obras para construir balsas de laminación para prevenir inundaciones en el municipio de Molina de Segura han sido adjudicadas con una inversión de 8,49 millones de euros. El proyecto de la Cañada de Morcillo se ha adjudicado a Torrescamara por 6.077.538 euros.

La corporación provincial también repartió el pasado verano los contratos de los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras de titularidad provincial que están valorados en un total de 74 millones de euros. La Diputación de Valencia dividió esos trabajos de conservación y reparación en seis lotes, de los que ya ha adjudicado formalmente cuatro, y la mesa de contratación ha propuesto también adjudicatarios para los otros dos. Torrescamara en unión temporal de empresas con Elsan se encargará del lote 4, el de Buñol, por 10,73 millones de euros.

Pavasal

Por su parte, Grupo Pavasal, constructora y empresa de servicios participada por la familia Quesada, logró mantener la senda alcista en sus resultados durante el ejercicio de 2023. Pavasal elevó su facturación un 26% hasta 420 millones de euros debido a la subida de precios que acometió para afrontar la subida generalizada de costes que ha sufrido el sector en los últimos años. Según el informe de gestión, este incremento en su cifra de negocio es consecuencia "del efecto dinamizador de los fondos europeos de recuperación en la demanda", explican a este diario desde la firma.

Una máquina de Pavasal trabaja en el asfaltado de una calle de Alicante. / AXEL ALVAREZ

Rover

Además, Rover, firma de construcción de infraestructuras presidida por Alfredo Rodríguez, cerró un 2024 de récord. Su facturación se disparó un 118% hasta alcanzar los 415,5 millones de euros frente a los 190 millones que ingresó el ejercicio anterior por el volumen de pedidos en marcha. Un crecimiento que también tuvo su reflejo en su beneficio, que pasó de los 3,8 millones a obtener 12,2 millones el pasado año, es decir, el triple. Su cartera de pedidos alcanzó los 2.370 millones. El grupo lo forman 27 empresas, 16 nacionales y 11 internacionales. Las internacionales han aportado el 43% de la facturación y el 59% del resultado. El mejor comportamiento lo ha tenido Polonia. De la cartera de negocio, 1.560 millones corresponden a obras de construcción y 702 millones, a actividad inmobiliaria.

Las principales constructoras y empresas de obra pública con presencia en la reconstrucción tras la dana en Valencia en 2025 incluyen a Dragados, FCC Construcción, Ferrovial, Sacyr, Ocide, Licuas, OHLA, Torrescámara y Pavasal. Estas compañías han sido adjudicatarias de proyectos para la reparación de infraestructuras dañadas y la reconstrucción de cauces.