El CAECV presentará la primera Guía de Exportación de Agricultura Ecológica

El próximo martes 23 de septiembre, con motivo del Día Europeo de la Agricultura Ecológica, el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), con el apoyo de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, presentará la primera Guía de Exportación de Agricultura Ecológica.

Esta iniciativa se enmarca en el plan estratégico de estudio de mercados que el CAECV ha desarrollado a lo largo de este año con el respaldo de la Generalitat Valenciana. La presentación tendrá lugar en la sede de CaixaBank, un espacio idóneo para dar a conocer los últimos datos económicos del sector ecológico, que sigue mostrando un crecimiento sostenido.

El acto incluirá además una mesa redonda en la que participarán asociaciones de consumidores de Valencia, PROAVA, HOSBEC y la Conselleria, quienes abordarán los hábitos de consumo y el creciente interés por los productos ecológicos.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 22 de septiembre, a las 12 horas en el siguiente enlace