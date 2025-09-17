Datos del Banco de España
La deuda pública baja en julio al 102,3% del PIB, casi dos puntos menos que un año antes
En términos absolutos, la deuda de las Administraciones Públicas se sitúa en el séptimo mes en 1,68 billones de euros
EP
La deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) se situó en el mes de julio en 1,68 billones de euros en términos absolutos, moderando su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) al 102,3%, lo que supone un descenso de 1,9 puntos porcentuales respecto a un año antes.
De acuerdo con los datos publicados este miércoles por el Banco de España, en términos absolutos, el saldo de la deuda ascendió a 1,68 billones de euros en julio de 2025, con una tasa de crecimiento interanual del 3,9% y un descenso del 0,6% respecto al mes de junio, cuando la deuda alcanzó máximos de 1,69 billones de euros.
Así, con los datos de avance disponibles, la ratio de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al Producto Interior Bruto (PIB) nominal se situó en el 102,3% en julio de 2025, lo que supone un descenso de 1,9 puntos porcentuales respecto a hace un año.
El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB hasta el 101,7% a cierre de 2025. Más a largo plazo, el Ejecutivo prevé que la deuda caiga al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.
Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteados por Bruselas.
