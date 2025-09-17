Dos jóvenes crean una startup para solucionar la falta de conductores en la Comunidad Valenciana

El sector del transporte de mercancías necesita conductores. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, de los más de 838.000 que hay en toda España la mitad supera los 50 años. La falta de relevo generacional preocupa desde hace unos años a las asociaciones del sector como a la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET), que ya calculaba en 2024 la necesidad de incorporar, por lo menos, a 2000 profesionales en la Comunitat Valenciana . Una noticia pone de relieve la necesidad: este año, durante las fiestas de San Cristóbal, patrón de los conductores, el sector pidió más conductores jóvenes .

El sector es fundamental para la economía. De hecho, en lo que se refiere a la movilidad de mercancías, el transporte por carretera sigue reinando por encima del ferroviario, el marítimo o el aéreo. Según los últimos datos disponibles del Observatorio del Transporte y la Logística en España, en 2021 se movieron más de 1.500.000 toneladas de mercancías por carretera.

La Comunitat Valenciana, además, es un enclave estratégico para el sector. Por un lado, se encuentra el Puerto de Valencia, uno de los más importantes del país , además de diferentes municipios de los alrededores de la ciudad de Valencia que se han convertido en un polo de empresas de transporte.

Camiones accediendo al puerto de València. / REUTERS/Heino Kalis

Una joven startup que conecta a empresas de transporte con conductores

Ante esta situación y con el objetivo de conectar a empresas con personal especializado, Olga Perxés y Nizar Gaabour decidieron fundar en 2024 Easiploy, una empresa especializada en la búsqueda de personal de transporte. Perxés explicaba hace unos meses en el Diari de Girona , medio del grupo Prensa Ibérica, que había conductores, pero que “era necesario escucharlos y entender realmente lo que estaban buscando”.

Easiploy no es una plataforma, se trata de un servicio personalizado. Las empresas les explican su necesidad y ellos hacen una búsqueda personalizada para seleccionar y filtrar a los perfiles más fiables.

¿Cómo funciona Easiploy?

La empresa de Perxés y Gaabour no solo pone en contacto a empresas con conductores, también se encargan de buscar personal administrativo o agentes de tráfico, una de las figuras más importantes en el engranaje de una empresa de transporte.

La fórmula es fácil, a través de su web se puede concertar una reunión para explicar las vacantes difíciles de cubrir. Después, Easiploy se encarga de buscar y filtrar entre los perfiles de la zona, para encontrar a los más interesados y adecuados para las vacantes. Una vez entrevistados, se mandan a la empresa para que les hagan una última entrevista y, finalmente, decidan quien encaja mejor con lo que busca.

Uno de los puntos fuertes de Easiploy es la rapidez. Casi siempre presentan los primeros perfiles en una semana o menos. Además, como trabajan a éxito, todas las consultas y el proceso de selección de personal son gratuitos, es decir, nunca se debe adelantar nada. Se paga solamente si una empresa decide contratar a un trabajador presentado por Easiploy, y ofrecen una garantía de sustitución de 3 meses por si el trabajador dejara la empresa o no encajara.

Easiploy ayuda a las empresas del transporte a encontrar camioneros / Cedida

Trabajar en el mundo del transporte

Para las personas que busquen trabajo en el sector del transporte, Easiploy ofrece un servicio totalmente gratuito. Tan solo hay que presentar el currículum vitae a través de su web y, en el caso de encajar con algún perfil, ellos se ponen en contacto. Las ofertas siempre cumplen con condiciones dignas, no cuesta ni un euro apuntarse y explican las condiciones y el salario del trabajo antes de ir a una entrevista para que no haya malentendidos ni pérdidas de tiempo.