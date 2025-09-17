Los empresarios valencianos reivindican autonomía energética y más inversiones en infraestructuras

Casi un año después de la fatídica dana del 29 de octubre de 2024 más un millar de empresarios se han reunido esta tarde en el Roig Arena para celebrar la 'Noche de la Economía Valenciana' organizada por Cámara Valencia y cuyo presidente, José Vicente Morata, durante su intervención, se ha mostrado convencido de que la Comunitat Valenciana volverá a liderar el crecimiento económico de España. A pesar de la terrible catástrofe. Morata ha agradecido al país invitado, la República Popular China, representada por el ministro de la Embajada y una gran representación de empresarios chinos, ya que este mercado asiático "es estratégico para las empresas de la Comunitat Valenciana y un socio clave en el escenario global". Además, ha agradecido la solidaridad demostrada por las empresas chinas implantadas en la autonomía en el año de la dana.

A este tradicional evento no han faltado las principales autoridades del Consell, encabezadas por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; dirigentes del Gobierno de España como la delegada Pilar Bernabé; y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. También ha acudido la alcaldesa del Cap i Casal, María José Catalá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, entre otros altos cargos. Han acompañado a Mazón altos cargos de la administración autonómica: la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero y los consellers Miguel Barrachina (Agricultura), José Antonio Rovira (Educación y Empleo), Ruth Merino (Hacienda) y Marián Cano (Industria), entre otros. Asimismo, ha estado presente el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro. La gala ha sido presentada por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Levante-EMV

"Aumentar la autonomía energética"

A hilo de las tensiones geopolíticas y su impacto en el comercio exterior, el dirigente cameral ha asegurado que Europa "debe adaptarse a un entorno dominado por las luchas de poder, la velocidad tecnológica y el rediseño de las alianzas globales". Morata ha aprovechado la presencia del Ministro de Economía en este acto para destacar que "la velocidad del cambio nos obliga a reaccionar con audacia, inteligencia estratégica y ambición". En ese sentido, a vueltas con el debate sobre la energía, ha exigido al Ejecutivo central que considere "urgente aumentar la autonomía energética, contando con la energía nuclear", así como "fortalecer nuestras capacidades empresariales e invertir con decisión en investigación e innovación y modernizar infraestructuras como el corredor mediterráneo".

Carlos Mazón saluda a Pilar Bernabé. A la izquierda, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo / JM Lopez

Además, ha recordado que los datos económicos de la Comunitat Valenciana son positivos, pues en el segundo trimestre de este año ha sido la autonomía con mayor aumento del PIB de España, con un 3,1 % interanual. "Este crecimiento se ha apoyado en el consumo privado, que se incrementa por encima de la media nacional", ha destacado Morata. Pese a todo, el presidente de la Cámara ha lamentado que "el nivel de endeudamiento es muy alto, tanto en el Estado y la Comunitat, que tenemos un sistema de financiación ineficiente y desequilibrado. Además, la baja productividad está lastrando nuestra competitividad, la excesiva presión fiscal frena el avance de los proyectos empresariales y el absentismo laboral duplica las cifras de hace una década", ha puntualizo el presidente de Cámara Valencia.

Las instituciones están llamadas a responder con visión de Estado

Según Morata, España necesita recuperar un asunto que "parece haberse debilitado: la idea de proyecto común. Las instituciones están llamadas a responder con visión de Estado. Y esa visión de Estado debe traducirse en estabilidad normativa, seguridad jurídica y políticas públicas que miren más allá de una legislatura", ha agregado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, durante su intervención / JM Lopez

Recuperación tras la dana

En este contexto de incertidumbre, el dirigente cameral ha considerado que "la empresa es el actor clave que aporta previsibilidad, seguridad y confianza. Durante estos últimos años, ante la pandemia, la inflación, la fragmentación política o las catástrofes naturales, hay un actor que no ha fallado: las empresas. Hace casi un año fuimos golpeados por una de las mayores crisis que ha sufrido nuestra Comunitat Valenciana", ha destacado Morata. "Hoy podemos decir que somos capaces de superarlo y quiero agradecer todo el esfuerzo realizado por la sociedad civil, las empresas y las administraciones. Un año después -según Morata- la economía y las empresas valencianas han demostrado su resiliencia y su capacidad de adaptación incluso en los peores escenarios".

La Noche de la Economía Valenciana se celebró en el Roig Arena / JM Lopez

Mazón y la recuperación

Según el presidente de Cámara Valencia, esta institución "está premiando su capacidad de generar confianza, de sostener el empleo, de contribuir a la cohesión social y crear riqueza para su comunidad. Y eso, en un momento en el que la incertidumbre está condicionando nuestra actividad, es un acto profundamente político, en el mejor sentido del término".Y ha anunciado a Mazón: "¡President, las empresas estamos preparadas para liderar, para unir, para construir!", ha espetado Morata ante el nutrido auditorio del Roig Arena. "La misma implicación empresarial que ha hecho posible la recuperación tras la dana, es la misma que pedimos hoy en todos los ámbitos. Por eso - ha resaltado el dirigente cameral- la colaboración público-privada no debe ser táctica, debe ser estratégica".

La alcaldesa de València ha destacado el papel de los empresarios valencianos y la figura de Miguel Burdeos. También ha agradecido el protagonismo de algunas empresas en las tareas de reconstrucción tras la dana. Y el papel de la capital del Túria como polo de atracción de inversión.

La marcha del Ministro

Al hablar Mazón, en la clausura, ya no estaban presentes el ministro Cuerpo ni la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Mazón ha sido el encargado de clausurar la Noche de la Economía y ha reprochado al inicio de su intervención la marcha de ambos, a quienes había saludado al inicio de la gala. Fuentes del Gobierno explicaron que el ministro tuvo que adelantar su vuelta a Madrid por motivos de agenda y que la organización estaba perfectamente al tanto de ello.

Por otro lado, el jefe del Consell ha aprovechado su intervención para destacar que la Generalitat ha hecho fácil el camino de las empresas porque esta “administración autonómica” no molesta. Y ha resaltado que, en dos años años la Comunitat ha atraído 10.000 millones de euros. Respecto a la dana, el presidente de la Generalitat ha asegurado que la economía valenciana ha resistido y crecido. Para 2025 tiene previsiones de mejora del entorno del 2,7 %. Y ha garantizado que Consell seguirá apostando por las rebajas fiscales y la simplificación administrativa.

Cuerpo destaca la fortaleza de la economía pese al riesgo de los aranceles El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha destacado el papel de acompañamiento de las cámaras de comercio en el proyecto de internacionalización de la economía. Según Cuerpo, el entorno es cada vez más cambiante y las empresas “deben crear las oportunidades de empleo y de generación de riqueza”. El ministro Cuerpo ha querido destacar un dato: “En 2025 España será la segunda economía avanzada que más crezca en el mundo”. El responsable económico del Gobierno ha resaltado, además, la mejora de la calificación de la deuda de España que ha hecho recientemente la agencia S&P ante riesgos como el energético y el de los aranceles de EE UU. Y ha señalado la apuesta por las energías sostenibles, “más baratas y más competitivas”. Además, ha subrayado la atracción inversora extranjera entre los años 2018 y 2024. Carlos Cuerpo ha resaltado los 1.240 millones de euros destinados para la relanzamiento de la economía valenciana tras el desastre de la dana que se abatió sobre Valencia el pasado 29 de octubre. “Cuando las empresas prosperan, prosperamos todos”, ha agregado Cuerpo.