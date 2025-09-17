Los nativos digitales transforman las necesidades financieras de los jóvenes: autónomos, comprometidos y propensos al cambio

La primera nómina, el primer viaje con los amigos, el primer coche o la primera hipoteca. Todo es nuevo para los jóvenes, ya nativos digitales, a medida que empiezan a tomar sus primeras decisiones financieras relevantes. Momentos clave para los que conviene estar preparados, advierten los expertos, que recomiendan que los hijos se familiaricen con conceptos económicos básicos cuanto antes. En España, el 47% de padres y madres declaran conversar “a menudo” con sus hijos sobre “ingresos y/o gastos del hogar”, entre otros datos interesantes que se desprenden del Informe Funcas 2024 sobre educación financiera.

Las necesidades financieras de los jóvenes no son las mismas que las de generaciones anteriores. La generación que paga con el teléfono móvil —un 58% de los estudiantes lo ha hecho alguna vez, de acuerdo con el Informe PISA 2022 — principalmente busca “simplicidad, inmediatez y control”, asegura Anna Canela, CEO de Imagin, el neobanco de CaixaBank líder entre los jóvenes con una cuota del 26% del mercado en el segmento de 16 a 34 años en España con banca digital, según datos de Gfk. “Los jóvenes quieren que les ofrezcas herramientas para gestionar su dinero de manera autónoma y de una manera segura y 100% digital”.

“Servicios como el pago con móvil, Bizum, control de gastos en tiempo real u opciones para ahorro flexible les interesan muchísimo; también les preocupa mucho la ciberseguridad”, explica Canela, que incide en que también necesitan mucho acompañamiento en momentos clave como pueden ser esa primera nómina, coche o vivienda.

Tarjetas viajeras

Viajar es una de las prioridades de los jóvenes, y su menor poder adquisitivo les obliga a planificar mejor los viajes. 6 de cada 10 jóvenes confía más en los neobancos que en los bancos tradicionales a la hora de realizar sus viajes, según un estudio de Adyen y OpinionWay. Las tarjetas para viajar que ofrecen varios neobancos y que permiten sacar dinero en el extranjero sin pagar comisiones, marcan la diferencia. “Son personas muy informadas que, además, económicamente tienen que tenerlo todo muy controlado. No son especialmente leales y si otro banco les ofrece algo mejor, cambian. Por eso hemos tenido que ser excelentes en la oferta viajera, que este verano ha funcionado muy bien”, explica Canela.

Aunque los menores de edad no emancipados no tienen capacidad legal, sí pueden realizar operaciones bancarias como abrir una cuenta a través de sus representantes legales o tener tarjetas de débito o de prepago. Algunas entidades bancarias ofrecen cuentas corrientes y de ahorros dirigidas a menores de edad, sin coste o con comisiones reducidas. Estas cuentas pueden incluir funciones de banca online — como Bizum para menores de edad—, lo que les ayuda a desarrollar un sentido de independencia y responsabilidad con su dinero.

Imagin, que se convirtió en 2016 en el primer banco en España con operativa sólo móvil, ha ido ampliando su oferta de productos y servicios bancarios desde entonces, síntoma de las cambiantes necesidades de sus clientes. A las tarjetas y cuentas sin comisiones que ofrecían desde un inicio se han sumado nuevos productos de financiación, como hipotecas y préstamos, y de inversión, como fondos o un bróker de compraventa de acciones. Todo ello desde la aplicación móvil y sin tener que acercarse a una oficina.

Eso sí, con acompañamiento: “Cualquier cliente de Imagin puede pedir asesoramiento de cualquier tipo de producto y le llaman al instante. Y el cliente es muy agradecido, porque escoge él cuando quiere que le llamen y se siente atendido”. Si en 2019, la cuota de los neobancos era del 18%, en 2022 estos ya concentraban el 29% de la cuota del mercado frente al 71% de los bancos tradicionales.

Comprometidos y propensos al cambio

La Generación Z no se conforma con un buen producto a la hora de escoger su entidad financiera. Aspectos como la sostenibilidad, el estilo de vida o la inclusión también tienen su importancia. “Esta generación es más propensa al cambio", cuenta Anna Canela. "Su interacción con las marcas debe tener que ver con sus valores. Además, premian más la innovación y la tecnología que otras generaciones que quizás con los productos financieros ya tenían suficiente. Buscan productos pero también servicios, contenidos y experiencias”.

Las redes sociales han convertido a los jóvenes interesados en finanzas en autodidactas, expuestos a mucha información, no siempre veraz. Así, las entidades financieras también han tenido que adaptar su apuesta por la educación financiera. “Estamos haciendo muchísima educación financiera pero de manera muy diferente a como se hacía en el pasado. Hemos hecho una gran apuesta en redes sociales para difundir contenido de calidad, siempre validado por un tercero y con la máxima rigurosidad, para que el contenido que consuman sea el mejor”, señala Canela.