Sánchez confirma la ampliación del aeropuerto de Valencia pero no detalla la inversión prevista

El aeropuerto de Valencia sigue, pese a ser el aeropuerto con mayor saturación entre los principales del país, sin conocer cómo será la ampliación prometida por Aena hace un año y medio. El anuncio dado a conocer este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Alicante -en el que ha detallado el mayor plan de inversiones aeroportuarias en España de la historia- ha servido para confirmar que Manises estará entre las instalaciones expandidas en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) que irá desde 2027 a 2031. Una noticia, conocida desde abril de 2024, que sin embargo no ha venido acompañada de otros detalles clave que se esperan, como la inversión económica que Aena hará en la infraestructura valenciana. Un gasto, que en conjunto será de 12.888 millones de euros -de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas-, que en la mayoría de los aeródromos sí lo ha detallado.

Según explican a este diario fuentes del gestor aeroportuario, la falta de concreción económica va vinculada a que "hay aeropuertos que tienen mayor concreción que otros" y han insistido en que Valencia tendrá "su ampliación con todo lo que necesite" basada en "criterios técnicos". De momento, un documento dado a conocer por Aena sí ha señalado que la terminal del aeropuerto, más allá de la expansión, vendrá acompañada de "la creación de un nuevo control de seguridad con la última tecnología, puertas de embarque conectadas por pasarela, etc". Además, "también se actuará en los aparcamientos y los accesos".

Muchos más detalles ha recibido, sin ir más lejos, el otro gran aeropuerto de la Comunitat Valenciana, el de Alicante-Elx. Allí -dentro de un acto que un acto en el que han estado presentes el ministro de Transportes, Óscar Puente; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y el presidente de Aena, Maurici Lucena, entre otros-, Sánchez ha comunicado que cerca de 1.000 millones irán para el aeródromo alicantino.