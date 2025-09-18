Carlos Jaureguizar sucederá en enero a Iñaki Peralta como CEO de Sanitas y BupaEurope & Latinamerica

Bupa, matriz de Sanitas, ha anunciado el nombramiento de Carlos Jaureguizar como nuevo CEO de Sanitas y Bupa Europe & Latinamerica, en sustitución de Iñaki Peralta, quien dejará la compañía el 31 de diciembre de este año para emprender nuevos proyectos, según recoge la agencia Europa Press. Este nombramiento está sujeto a aprobación por el Consejo de Administración de Sanitas Seguros y por parte del regulador español. El directivo será miembro del comité ejecutivo de BupaGroup y reportará a Iñaki Ereño, consejero delegado del grupo.

De este modo, Jaureguizar vuelve a Sanitas tras haber ocupado diversos puestos directivos en otros mercados del grupo. Desde 2021, ocupa el puesto de CEO de Bupa Global, India y UK. Inició su carrera en Sanitas en 2006 como director de Estrategia y M&A. En 2012 se convirtió en director de Estrategia, M&A y eHealth de la unidad de mercado Europa y Latinoamérica (ELA) de Bupa. Dos años después fue nombrado director financiero y de Estrategia de ELA, puesto que desempeñó hasta su traslado a Chile en 2018.

Por su parte, Peralta ha sido CEO de Sanitas y BupaEurope & Latinamerica entre 2021 y 2025. Antes de este último puesto como CEO, Peralta fue director general de Sanitas Seguros, director general de Sanitas Hospitales y ocupó diversos puestos en Sanitas Mayores.

Negocio en Expansión

"Peralta deja un negocio en expansión, no solo en España, sino también en diez países de América Latina, entre ellos Brasil, México y Chile, y en Polonia y Turquía, que han evolucionado desde el negocio asegurador de salud hasta la provisión de servicios médicos y hospitalarios, y dentales, con distintos grados de diversificación según cada país", señala la compañía.

Durante este tiempo, añade, "la unidad de mercado de Europa y Latinoamérica, de la que Sanitas forma parte, ha llegado a contar con 54.000 profesionales, ha duplicado el beneficio y ha superado la cifra de 20 millones de clientes". El hito más reciente de esta expansión ha sido la entrada de Bupa en el mercado de seguros de salud de Portugal.