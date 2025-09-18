Indra creará más de mil empleos en ciberseguridad y defensa en la C. Valenciana

El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha anunciado esta mañana que la firma Indra Group prevé crear más de 1.000 puestos de trabajo hasta 2027 en la Comunitat Valenciana con un proyecto centrado en la ciberdefensa y la ciberseguridad que “atraerá talento joven y empleo cualificado”. El presidente de la Generalitat ha mantenido un encuentro de trabajo con el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, tras el que han firmado un acuerdo de intenciones para tramitar un convenio que permita a la administración valenciana probar casos de uso de la plataforma de inteligencia artificial IndraMind.

Mazón ha destacado el apoyo de la multinacional española por la Comunitat Valenciana que pone en valor “la apuesta de nuestro territorio por un clúster de servicios tecnológicos avanzados en seguridad que nos sitúa a la vanguardia en este campo y refuerza nuestro ecosistema innovador”. Indra Group es una multinacional de la defensa, aeroespacio y tecnologías avanzadas que actualmente cuenta con 1.500 empleos en la Comunitat Valenciana.

2.500 trabajadores en la C. Valenciana

Al respecto, Mazón ha indicado que con este anuncio “Indra incrementará su actividad, aumentará los empleos hasta los 2.500 trabajadores y potenciará su interrelación con nuestro tejido productivo y de I+D+i”.

El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha resaltado el compromiso del Consell por “posicionar a la Comunitat Valenciana como un territorio atractivo a las inversiones para crear empleos de calidad”, al tiempo que ha apuntado que “las empresas están apostando por nuestra capacidad de crecimiento y recuperación económica y social”.

Uso de la plataforma IndraMind en la Generalitat

El president también ha puesto en valor el acuerdo entre la Generalitat y la compañía para mejorar el uso de las tecnologías de la información mediante IndraMind. Esta plataforma permitirá probar casos de uso de la inteligencia artificial en la gestión de sistemas a los efectos de optimizar el uso de los recursos públicos existentes y mejorar la respuesta en situaciones de emergencia.

El encuentro, en el que también ha participado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, se enmarca en la ronda de contactos que el jefe del Consell mantiene con distintas empresas con intereses en la Comunitat Valenciana. Indra es un referente en el sector de la defensa y se ha propuesto crecer con fuerza en el contexto actual de incremento de gasto de los Estados por la amenaza rusa.