Mahle recortará 190 empleos en Valencia por la "ralentización del mercado eléctrico en la automoción" y los aranceles

El Grupo Mahle, multinacional alemana dedicada al desarrollo y fabricación de componentes y sistemas para la industria automotriz, ha comunicado una reestructuración estratégica en su planta de Motilla del Palancar y en el centro tecnológico de Valencia, ubicado en el parque tecnológico." Esta decisión se ha tomado debido a los múltiples vientos en contra a los que hace frente actualmente la industria del automóvil, incluida la ralentización de los mercados globales de la automoción, las incertidumbres arancelarias y unos volúmenes más bajos de lo esperado en la movilidad eléctrica", aseguran fuentes de la compañía. Como resultado, las instalaciones de producción de Mahle para productos relacionados con la electrificación "están actualmente extremadamente infrautilizadas y no se espera que alcancen su plena capacidad en un futuro próximo", explican estas mismas fuentes.

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) de extinción de Mahle, que compró en 2017 el centro de formación de UGT-PV 'Vicent Redolat' para instalar su sede en Valencia, se llevarán a cabo en los centros de las localidades de Motilla y Valencia se han visto especialmente afectados por estos desarrollos. Después de evaluar a fondo todas las opciones, se ha llegado a la conclusión de que es inevitable reducir la plantilla en Motilla del Palancar en aproximadamente 550 empleados y en Valencia, en unos 190 empleados en varias fases a lo largo de los próximos meses y dependiendo de los futuros desarrollos del negocio.

Interior de una de las plantas de Mahle. / Levante-EMV

El proveedor de componentes para la automoción inicia un proceso de consulta con los representantes de los trabajadores "para identificar soluciones justas y socialmente aceptables para las personas afectadas". Además, esta firma mantiene su compromiso de seguir desarrollando su negocio en España a futuro.

Desarrollo

Según la empresa, "el desarrollo y la producción actual de producto continuarán como siempre para atender a los clientes y cumplir con sus pedidos". La electrificación es un campo estratégico clave para Mahle, y la compañía continúa plenamente dedicada a producir y desarrollar soluciones tecnológicas plenamente integradas, de alto rendimiento e innovadoras para que esta área tecnológica esté a la vanguardia como un actor competitivo e innovador cuando los mercados se recuperen y los pedidos de alto volumen vuelvan a entrar.

Mahle opera en España desde la década de los 70, con el establecimiento de la primera planta en la localidad de Montblanc (Tarragona). España es un mercado clave esta firma en Europa, ya que emplea a casi 2.500 personas en ocho centros de producción repartidos por todo el país. Los equipos de estos centros fabrican componentes para vehículos eléctricos y motores de combustión limpia, así como soluciones de alta tecnología para bicicletas eléctricas, contribuyendo activamente a la movilidad sostenible.