Comunidad Valenciana, tierra de empresarios
Las pequeñas y medianas empresas son mucho más que actividad económica. Son identidad, historia, esfuerzo y compromiso. Cada comercio que levanta la persiana, cada industria que genera empleo en su municipio, cada emprendedor que decide quedarse y crecer en su tierra, forma parte del motor que impulsa nuestras comarcas.
En un momento de transformación económica global, marcado por la incertidumbre en los mercados internacionales, los aranceles crecientes y las tensiones geopolíticas que afectan al comercio mundial, apostar por el negocio local no es solo una elección ética, sino una estrategia de futuro.
Las empresas de proximidad; pequeñas, medianas o familiares, son las que generan empleo estable, sostienen el tejido social de nuestros pueblos y ciudades, y garantizan la resiliencia de la economía comarcal.
Desde LEVANTE EMV, queremos dar voz a estas empresas que, desde el territorio, resisten, se reinventan y lideran nuevas formas de crecer sin perder sus valores.
"Tierra de Emprendedores"
El primer Foro Comarcal de Más que Empresas, celebrado en Gandia, destacó la necesidad de colaboración público-privada y de infraestructuras para afrontar los retos económicos y sociales de la Safor. Se analizaron acciones para impulsar la economía comarcal en un ciclo de coloquios apoyado por instituciones y entidades empresariales
