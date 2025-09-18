Levante-EMV

Comunidad Valenciana, tierra de empresarios

Las pequeñas y medianas empresas son mucho más que actividad económica. Son identidad, historia, esfuerzo y compromiso. Cada comercio que levanta la persiana, cada industria que genera empleo en su municipio, cada emprendedor que decide quedarse y crecer en su tierra, forma parte del motor que impulsa nuestras comarcas.​

En un momento de transformación económica global, marcado por la incertidumbre en los mercados internacionales, los aranceles crecientes y las tensiones geopolíticas que afectan al comercio mundial, apostar por el negocio local no es solo una elección ética, sino una estrategia de futuro.​

​Las empresas de proximidad; pequeñas, medianas o familiares, son las que generan empleo estable, sostienen el tejido social de nuestros pueblos y ciudades, y garantizan la resiliencia de la economía comarcal. ​

Desde LEVANTE EMV, queremos dar voz a estas empresas que, desde el territorio, resisten, se reinventan y lideran nuevas formas de crecer sin perder sus valores.

LA SAFOR

"Tierra de Emprendedores"

El primer Foro Comarcal de Más que Empresas, celebrado en Gandia, destacó la necesidad de colaboración público-privada y de infraestructuras para afrontar los retos económicos y sociales de la Safor. Se analizaron acciones para impulsar la economía comarcal en un ciclo de coloquios apoyado por instituciones y entidades empresariales

Entidades participantes

Protagonistas

José Manuel Prieto

Alcalde de Gandia

Salvador Gregori

Concejal de Hacienda, Inversiones Estratégicas, Vivienda y Patrimonio de Gandia

Presidente de FAES

Presidente de FAES

Rosana Navarro

Directora de Gandia Servicios Portuarios

Josep Llopis

Director de Zona de Caixa Popular

Vicente Faro

Presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la CV

Natalia Enguix

Vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia

