Silencio de Lafuente en la junta de la CEV mientras prepara su candidatura frente a Navarro

La junta directiva de la patronal autonómica CEV se ha celebrado hoy en Castellón en un clima, según los asistentes, casi del todo ajeno al avispero en que se ha convertido en los últimos días la organización tras el adelanto de las elecciones de enero a noviembre hecho por su presidente, Salvador Navarro, quien también expresó su voluntad de optar a un tercer mandato. De inmediato, tal como adelantó Levante-EMV el viernes de la semana pasada, trascendieron los movimientos soterrados de los últimos meses de varios dirigentes críticos que pretendían armar una candidatura alternativa.

La reunión de hoy había generado cierta expectación por ver qué actitud tomaban esos empresarios y en el ambiente se respiraba esa tensión al inicio, principalmente porque desde primera hora de la mañana cobraba fuerza la opción que los críticos empujan para que sea una realidad: la candidatura del presidente de la patronal del metal, Vicente Lafuente. Este, sin embargo, no intervino en un encuentro al que físicamente acudieron mayoritariamente empresarios de Castellón, incluido el representante de la también crítica Ascer, la organización de los azulejeros. Según fuentes de la CEV, al término de la reunión, esos dirigentes mostraron su respaldo a la renovación de Navarro. Al final, Lafuente no habló, pero tampoco hubo ni una sola intervención crítica con el presidente de la patronal o relacionada con una candidatura alternativa.

Proceso

Navarro comunicó a la junta el adelanto electoral y que la CEV abrirá mañana el proceso electoral con la convocatoria oficial. El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 22 de octubre, y la jornada electoral se celebrará el 6 de noviembre de 2025. En estas elecciones podrán ejercer su derecho a voto los 334 vocales de las 167 asociaciones y federaciones y 181 vocales por parte de Empresas Directamente Asociadas (EDAS). En total son 515 los vocales llamados a votar. La CEV cuenta, además, con 29 vocalías de miembros asociados, con voz pero sin voto.

Asistentes a la junta directiva, hoy / Levante-EMV

Para presentarse, cada candidato debe conseguir el 20 % de los vocales de la asamblea, es decir unos cien. De entre los críticos, Lafuente aparece como el único capaz de conseguirlos sin problemas y, en buena medida, por eso es la persona que los críticos empujan a competir con Navarro. Hasta ahora, el líder del metal se había resistido y abogaba por que el actual presidente de la CEV se reuniera con los descontentos para limar asperezas. Solo en el supuesto de no hacerlo y ya como figura de consenso estaba dispuesto a dar el paso adelante. Sin embargo, hoy era un secreto a voces que parece haberse decantado por optar al cargo y había la expectativa de que lo anunciara en la junta.

Un mes

Sin embargo, también es cierto que Lafuente tiene a partir de mañana casi un mes para sondear a toda la organización y ver si tiene posibilidades de ganar a Navarro. Una decisión comprometida sobre todo después del incidente del miércoles en la Noche de la Economía Valenciana, cuando el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, reprochó al inicio de su intervención que Navarro, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se hubieran ausentado ya del recinto, aunque los tres tenían motivos de agenda para justificarlo. Esa queja, que vino acompañada de un auditorio plagado de empresarios, ha enturbiado el inicio del proceso electoral porque entre los dirigentes de la CEV no se oculta que Mazón querría que Navarro no siguiera y ahora se ve su mano detrás de la candidatura de Lafuente. Tampoco hay que olvidar que tanto Lafuente como Navarro tienen una estrecha relación con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.