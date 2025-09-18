La construcción solo puede atender a un tercio de los compradores de viviendas

El sector de la construcción solo puede atender a un tercio de los compradores de vivienda. En Valencia se construyen al año 4.800 pisos y hacen faltan 14.200 por el crecimiento de población. Este año ya hay un déficit de 28.724 viviendas, pero en cinco años harán falta 133.000 inmuebles más por la falta de promociones, según revela el último informe del mercado inmobiliario de Cámara Valencia.

La falta de suelo, según coinciden todos los expertos, está detrás del estancamiento de la construcción de viviendas. En la ciudad de València solo quedan solares para construir 8.000 pisos y los urbanistas, como ayer informó Levante-EMV, advierten de que la única alternativa es construir en el área metropolitana.

El análisis de Cámara Valencia destaca que el ritmo de construcción es muy bajo tras el desplome que se produjo después del estallido de la burbuja inmobiliaria. El informe precisa que actualmente se construyen menos de un tercio de los pisos que hace tres décadas pese al aumento de la población por la llegada de trabajadores inmigrantes. En 1992 se terminaron 13.495 viviendas de obra nueva y el año pasado 4.739.

Evolución de la construcción de vivienda en Valencia desde 1992. / Cámara Valencia

El nivel normal de construcción para atender a la demanda debería ser de 14.200 pisos al año. En el punto álgido de la burbuja inmobiliaria, año 2006, se promovieron 46.439. Tras la crisis económica y financiera de 2008, el hundimiento del mercado inmobiliario tuvo un impacto especialmente severo en Valencia. Entre el año 2007 y el 2013, la construcción de viviendas descendió un 98 %. Durante los siguientes años, el sector se mantuvo en las cotas de actividad más bajas desde finales del siglo pasado con la promoción de menos de un millar de viviendas al año entre 2012 y 2015. En los últimos cinco años, únicamente se han entregado 23.911 viviendas, el equivalente a lo que se construyó en el año 2000.

Desplome de la vivienda protegida

La situación es peor en el segmento de la vivienda protegida (que debe garantizar un precio sin especulación). Cámara Valencia lamenta en su informe que "en las últimas décadas la evolución de vivienda protegida ha ido en descenso, lo que restringe el acceso a la vivienda a los sectores de población más desfavorecidos".

De las 58.320 viviendas protegidas que se construyeron en Valencia en la década de los noventa, se ha pasado a 2.216 en la última década (2014 a 2024). La falta de suelo y sobre todo el precio máximo marcado por la Administración desincentivaba a los promotores. Hasta septiembre del año pasado, una vivienda de protección oficial se podía vender como máximo a 1.800 euros el metro cuadrado. Con ese precio, las empresas promotoras no cubrían los costes de compra de suelo y de construcción.

Evolución de la promoción de vivienda protegida en Valencia desde 1992. / Cámara Valencia

Sin renovación del stock

El ritmo de construcción de vivienda de obra nueva no permite la reposición del stock. De hecho, la bolsa de vivienda nueva en Valencia se sitúa en el nivel más bajo de la última década. Actualmente, solo hay libres 20.466 pisos. En el caso de València la situación es especialmente tensa con menos de 100 viviendas disponibles. Ahora mismo solo hay libres 91 para una ciudad que roza los 850.000 habitantes y tiene más de 400.000 inmuebles, según revela el último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, correspondiente al segundo trimestre de 2025.

Caída de la oferta de obra nueva disponible en Valencia. / Cámara Valencia

El desequilibrio entre la oferta y la demanda ha provocado que el precio de los pisos se dispare. El coste de la vivienda en Valencia ha registrado en 2025 su mayor subida en los últimos 18 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En la última década, el coste medio de los pisos en Valencia se ha incrementado en un 65 %. El aumento, según subraya Cámara Valencia, se debe al incremento de los costes de construcción, el encarecimiento del valor del suelo y la subida de la demanda.

Aumento de población

El estudio apunta que en la próxima década el número de residentes en Valencia se incrementará un 13 % hasta alcanzar los 3.069.138 habitantes. "Este aumento se producirá principalmente por la llegada de población extranjera a un ritmo de un 15 % anual. Las previsiones apuntan a que en 2037 el 17 % de la población valenciana" será inmigrante, según el análisis.

Desajuste

Los responsables del informe inciden en que con "el ritmo de construcción actual solo se podrá atender al 30 % de la demanda de vivienda" y esto implicará: mayor hacinamiento (al compartir vivienda varios colectivos); aumentos en los precios; éxodo a municipios periféricos; y aumento del chabolismo.